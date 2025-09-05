Від прохолодних ночей до спеки: Діденко прогнозує грозову погоду на вихідних
Найближчі вихідні, 6–7 вересня, обіцяють українцям теплу та здебільшого сонячну погоду. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24…+29 градусів, а вночі температура знизиться до +12…+16 градусів, на півдні та заході – до +18.
Як повідомила синоптик Наталка Діденко, через вплив атмосферного фронту на заході країни можливі короткочасні дощі з грозами. У таких районах повітря може охолонути на кілька градусів – до +20…+24.
За графіком прогнозу Українського гідрометеорологічного центру, на вихідних у Києві очікується комфортна погода: вдень температура становитиме +24…+26 градусів, а вночі зберігатиметься прохолода на рівні +13…+14 градусів. Суттєвих опадів не прогнозується, тож столичні жителі зможуть насолодитися сонячними днями та приємними вечорами.
За словами Наталки Діденко, найближчі вихідні можна сміливо планувати для відпочинку на природі чи завершення господарських справ.
"Рання вереснева погода – справжній скарб", – зазначила Діденко.
Попередні прогнози свідчать, що 13–14 вересня також будуть комфортними. Відчутне похолодання ймовірне орієнтовно з 16–17 вересня, однак ситуація ще може змінитися.
Як повідомляв Фокус, попри суху та сонячну погоду 5 вересня в Україні, синоптики попереджають про температурні гойдалки залежно від регіону.
Фокус також писав, як раптовий тепловий сплеск і сильний вітер спричинили утворення смерчу на узбережжі Іспанії.