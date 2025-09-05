Від прохолодних ночей до спеки: Діденко прогнозує грозову погоду на вихідних

Найближчі вихідні, 6–7 вересня, обіцяють українцям теплу та здебільшого сонячну погоду. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24…+29 градусів, а вночі температура знизиться до +12…+16 градусів, на півдні та заході – до +18.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, через вплив атмосферного фронту на заході країни можливі короткочасні дощі з грозами. У таких районах повітря може охолонути на кілька градусів – до +20…+24.

За графіком прогнозу Українського гідрометеорологічного центру, на вихідних у Києві очікується комфортна погода: вдень температура становитиме +24…+26 градусів, а вночі зберігатиметься прохолода на рівні +13…+14 градусів. Суттєвих опадів не прогнозується, тож столичні жителі зможуть насолодитися сонячними днями та приємними вечорами.

Графік прогнозу Українського гідрометеорологічного центру Фото: Український гідрометеорологічний центр

За словами Наталки Діденко, найближчі вихідні можна сміливо планувати для відпочинку на природі чи завершення господарських справ.

"Рання вереснева погода – справжній скарб", – зазначила Діденко.

Попередні прогнози свідчать, що 13–14 вересня також будуть комфортними. Відчутне похолодання ймовірне орієнтовно з 16–17 вересня, однак ситуація ще може змінитися.

