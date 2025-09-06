В Одесской области водитель сбил на пешеходном переходе дочь киевского депутата: девушка погибла (видео)

Дочь депутата Киевского городского совета Павла Бойченко погибла в аварии в Измаиле Одесской области. Девушку сбили насмерть на пешеходном переходе.

19-летний водитель автомобиля BMW ехал на высокой скорости и не остановился, когда подъезжал к нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает полиция Одесской области. Он совершил наезд на 22-летнюю женщину, которая переходила дорогу.

От удара женщину отбросило на другую сторону дороги. От полученных травм она скончалась на месте. Депутат Киевского горсовета Павел Бойченко подтвердил гибель дочери, пишет издание Думская.

Водитель BMW не пострадал, проверка показала, что он был трезв. Полиция задержала его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее стало известно, что в Киеве на Майдане электрокар Volkswagen влетел в подземный переход. 43-летний водитель Volkswagen ID.3 пострадал и попал в больницу с открытым переломом ноги. По данным полиции, он был трезв.

Также сообщалось, что в Киеве произошло ДТП с бусом ТЦК, в котором сидели мобилизованные. Военкомы объяснили, что авария произошла по вине мобилизованного, который находился в кабине. Сначала прошла информация о побеге нескольких мобилизованных, а также о том, что мобилизованных удерживали в наручниках. Однако впоследствии работники ТЦК все это опровергли.