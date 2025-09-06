На Одещині водій збив на пішохідному переході доньку київського депутата: дівчина загинула (відео)

Донька депутата Київської міської ради Павла Бойченка загинула в аварії в Ізмаїлі Одеської області. Дівчину збили на смерть на пішохідному переході.

Related video

19-річний водій автомобіля BMW їхав на високій швидкості й не зупинився, коли під'їжджав до нерегульованого пішохідного переходу, повідомляє поліція Одеської області. Він здійснив наїзд на 22-річну жінку, яка переходила дорогу.

Від удару жінку відкинуло на інший бік дороги. Віл отриманих травм вона померла на місці. Депутат Київської міськради Павло Бойченко підтвердив загибель доньки, пише видання Думська.

Водій BMW не постраждав, перевірка показала, що він був тверезий. Поліція затримала його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу.

Раніше стало відомо, що у Києві на Майдані електрокар Volkswagen влетів у підземний перехід. 43-річний водій Volkswagen ID.3 постраждав та потрапив до лікарні з відкритим переломом ноги. За даними поліції, він був тверезим.

Також повідомлялося, що у Києві сталось ДТП з бусом ТЦК, в якому сиділи мобілізовані. Військкоми пояснили, що аварія сталась з вини мобілізованого, який перебував у кабіні. Спочатку пройшла інформація про втечу кількох мобілізованих, а також про те, що мобілізованих утримували в кайданках. Однак згодом працівники ТЦК все це спростували.