Подозревают в государственной измене: в Украине арестовали депутата от запрещенной ОПЗЖ

На территории Украины был задержан народный депутат от ныне запрещенной партии ОПЗЖ. Он подозревается в государственной измене и уже находится под арестом.

Российская ФСБ завербовала ОПЗЖ-ника еще задолго до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, сообщает Офис генерального прокурора. В период 2020-2021 годов фигурант смог наладить механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины, что позволяло собирать и передавать информацию представителям РФ.

В июле этого года нардепу объявили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

После задержания подозреваемого доставили в суд, который применил к нему ранее избранную меру пресечения. Фигурант будет находиться под стражей до 21 октября.

В материалах правоохранителей имя подозреваемого не называется, однако Офис генпрокурора обозначает его как "народный депутат Х.", и это позволяет предположить, что речь идет о Федоре Христенко.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила вероятную агентурную сеть, действовавшую в пользу российской ФСБ и имевшую влиятельные связи в антикоррупционных структурах Украины. Главным подозреваемым в государственной измене как раз и был действующий народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Федор Христенко.

Также Фокус сообщал, что после начала полномасштабной войны с РФ некоторые украинские депутаты вывезли свои семьи за границу. Среди таких назывался и Федор Христенко, поселившийся в ОАЭ.