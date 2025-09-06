Підозрюють у державній зраді: в Україні заарештували депутата від забороненої ОПЗЖ

На території України був затриманий народний депутат від нині забороненої партії ОПЗЖ. Він підозрюється у державній зраді і вже знаходиться під арештом.

Російська ФСБ завербувала ОПЗЖ-ника ще задовго до початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, повідомляє Офіс генерального прокурора. У період 2020-2021 років фігурант спромігся налагодити механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України, що дозволяло збирати та передавати інформацію представникам РФ.

У липні цього року нардепові оголосили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Після затримання підозрюваного доставили до суду, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід. Фігурант перебуватиме під вартою до 21 жовтня.

У матеріалах правоохоронців ім’я підозрюваного не називається, проте Офіс генпрокурора визначає його як «народний депутат Х.», і це дозволяє припустити, що йдеться про Федора Христенка.

Раніше Служба безпеки України викрила ймовірну агентурну мережу, що діяла на користь російської ФСБ і мала впливові зв'язки в антикорупційних структурах України. Головним підозрюваним у державній зраді якраз і був чинний народний депутат від забороненої ОПЗЖ Федір Христенко.

Також Фокус повідомляв, що після початку повномасштабної війни з РФ деякі українські депутати вивезли свої родини за кордон. Серед таких називався і Федір Христенко, що оселився в ОАЕ.