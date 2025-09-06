В Одесской области произошел пожар в Черноморском порту: что известно

ГСЧС уже работают на месте пожара в порту в Одесской области. Пока неизвестно о пострадавших и других последствиях в результате возгорания.

Вечером 6 сентября в Одесской области зафиксировали пожар в Черноморском порту. Об этом сообщает местное издание "Думская".

"Масштабный пожар вспыхнул вечером 6 сентября в порту Черноморска. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области, по предварительной информации, произошло возгорание транспортной ленты. Спасатели уже работают на месте", — говорится в сообщении.

Городской голова Черноморска Василий Гуляев добавил, что пожар ликвидируют в ближайшее время. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

Пожар в Черноморском порту

В сети распространяют видео, на которых видно, как огонь охватил транспортную ленту. Пламя быстро распространилось, а над городом поднялся густой черный дым, который можно наблюдать из разных районов.

Сейчас сведений о пострадавших нет, а причины возникновения пожара еще устанавливают. Масштабы возгорания остаются значительными.

Напомним, 6 сентября на крупнейшей в Украине кондитерской фабрике Roshen в Киеве произошел пожар. Фабрика Roshen расположена возле центрального автовокзала на Демеевской, над тем районом виден густой дым.

5 сентября россияне массированно атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате обстрела поднялся пожар. После атаки в городе объявили о химической опасности.