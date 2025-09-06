У Одеській області сталася пожежа в Чорноморському порту: що відомо

ДСНС вже працюють на місці пожежі в порту на Одещині. Наразі невідомо про постраждалих та інші наслідки внаслідок займання.

Увечері 6 вересня в Одеській області зафіксували пожежу в Чорноморському порту. Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

"Масштабна пожежа спалахнула ввечері 6 вересня в порту Чорноморська. Як повідомили в пресслужбі ДСНС Одеської області, за попередньою інформацією, сталося загоряння транспортної стрічки. Рятувальники вже працюють на місці", — йдеться у повідомленні.

Міський голова Чорноморська Василь Гуляєв додав, що пожежу ліквідують найближчим часом. Він закликав мешканців зберігати спокій.

Пожежа в Чорноморському порту

У мережі поширюють відео, на яких видно, як вогонь охопив транспортну стрічку. Полум’я швидко поширилося, а над містом здійнявся густий чорний дим, який можна спостерігати з різних районів.

Наразі відомостей про постраждалих немає, а причини виникнення пожежі ще встановлюють. Масштаби займання залишаються значними.

Нагадаємо, 6 вересня на найбільшій в Україні кондитерській фабриці Roshen у Києві сталася пожежа. Фабрика Roshen розташована біля центрального автовокзалу на Деміївській, над тим районом видно густий дим.

5 вересня росіяни масовано атакували Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу здійнялася пожежа. Після атаки у місті оголосили про хімічну небезпеку.