Погода в Украине: синоптики предупредили о дождях с грозами (карты)

В понедельник, 8 сентября, почти на всей территории Украины будет дождливо, в частности осадки предполагаются в столице.

Периодические дожди вероятны завтра днем и вечером в Киеве, а также практически везде, кроме южной части и западных областей, сообщила синоптик Наталка Диденко.

Прогноз погоды на завтра

В Карпатах и на Закарпатье дожди ожидаются утром и вечером, а днем 8-го сентября на этой территории будет преимущественно ясно.

Карта осадков на 8 сентября

В Крыму и Приазовье восточный ветер порывистый, до сильного.

Ближайшей ночью температура воздуха будет комфортной, а в течение дня максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит +23...+28 градусов, на юге местами до +30 градусов. В Киеве температура воздуха достигнет +25 градусов.

В следующий вторник, 9-го сентября, в столице также существует вероятность локальных дождей, отметила синоптик.

Синоптик Укргидрометцентра Игорь Кибальчич в свою очередь проинформировал, что ночью 8 сентября на Левобережье страны, а также днем в большинстве областей Украины пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозой.

Погода в Украине в понедельник, 9 сентября

Ночью и утром в западной части местами возможен туман. Ветер ожидается северо-восточного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+18, днем +24...+29. В южной части ночью +16...+21, днем +27...+32.

Когда в Украине похолодает

Грядущая неделя будет умеренно теплой, а ощутимое похолодание ориентировочно предполагается 17-18 сентября, предупредила в своем прогнозе Наталка Диденко.

Напомним, что в целом сентябрь будет теплым, с небольшим количеством дождей. Однако после 20 числа в Украине ожидают похолодание и ночные заморозки.

