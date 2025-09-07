Погода в Україні: синоптики попередили про дощі з грозами (карти)

У понеділок, 8 вересня, майже на усій території України дощитиме, зокрема опади передбачаються у столиці.

Періодичні дощі ймовірні завтра вдень та ввечері у Києві, а також практично усюди, окрім південної частини та західних областей, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на завтра

У Карпатах та на Закарпатті дощі очікуються вранці та ввечері, а вдень 8-го вересня на цій території буде переважно ясно.

Карта опадів на 8 вересня

У Криму та Приазов'ї східний вітер рвучкий, до сильного.

Найближчої ночі температура повітря буде комфортною, а протягом дня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме +23…+28 градусів, на півдні місцями до +30 градусів. У Києві температура повітря сягне +25 градусів.

Наступного вівторка, 9-го вересня, у столиці також існує ймовірність локальних дощів, зазначила синоптикиня.

Синоптик Укргідрометцентру Ігор Кібальчич своєю чергою поінформував, що вночі 8 вересня на Лівобережжі країни, а також вдень у більшості областей України пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозою.

Погода в Україні у понеділок, 9 вересня

Вночі та вранці у західній частині місцями можливий туман. Вітер очікується північно-східного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+18, вдень +24…+29. У південній частині вночі +16…+21, вдень +27…+32.

Коли в Україні похолодає

Прийдешній тиждень буде помірно теплим, а відчутне похолодання орієнтовно передбачається 17-18 вересня, попередила у своєму прогнозі Наталка Діденко.

Нагадаємо, що загалом вересень буде теплим, з невеликою кількістю дощів. Проте після 20 числа в Україні очікують похолодання і нічні заморозки.

