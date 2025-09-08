Грозы и ливни отступят: какой будет погода в Украине в течение недели

На следующей неделе в Украине будет царить в основном теплая погода. Если в начале возможны дожди и грозы, то уже со второй половины недели установится сухая и солнечная синоптическая ситуация.

Related video

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, первые дни недели будут неустойчивыми из-за влияния атмосферных фронтов с востока и циклонических процессов над Черным морем. Во многих областях пройдут короткие грозовые ливни, а в Крыму местами ожидаются интенсивные осадки. Начиная с 10 сентября, вследствие укрепления антициклона над северо-востоком Европы давление возрастет, осадки прекратятся и почти вся территория страны будет оставаться под влиянием стабильной погоды. Общий температурный режим будет на несколько градусов выше средних показателей, только в Карпатах и на севере Левобережья ночью будет наблюдаться прохлада.

В понедельник, 8 сентября, ожидаются локальные кратковременные дожди с грозами, которые пройдут во многих регионах. На западе страны возможен утренний туман. Ночью температура составит от +12 до +18 °С, днем воздух прогреется до +24...+29 °С, на юге до +32 °С.

Во вторник, 9 сентября, будут преобладать грозовые дожди, местами сильные, особенно в Крыму и северных областях. Ветер будет преобладать восточного направления, в случае грозы его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура будет колебаться ночью в пределах +12...+18 °С, днем +24...+29 °С, а в Одесской области может подняться до +31 °С.

В среду, 10 сентября, осадки с грозами прогнозируются в центральных, южных регионах и на полуострове Крым. На западе и востоке день пройдет без дождей. Ветер юго-восточный до 12 м/с, в южных районах отдельные порывы до 20 м/с. Ночная температура будет колебаться от +12 до +19 °С, днем от +23 до +28 °С, на Закарпатье возможно потепление до +31 °С.

В четверг, 11 сентября, благодаря влиянию антициклона установится ясная и сухая погода без осадков на всей территории государства. Ночью температура будет в пределах +10...+17 °С, днем +24...+29 °С.

В пятницу, 12 сентября, сухая погода сохранится, лишь на западе страны возможны локальные грозовые ливни. Температура ночью составит +10...+16 °С, местами на северо-востоке снизится до +7...+9 °С, днем — в пределах +22...+27 °С.

В субботу, 13 сентября, небольшие дожди возможны в Крыму, Приазовье и на востоке, тогда как остальная территория останется сухой. Температура ночью будет колебаться от +10 до +16 °С, днем ожидается +22...+27 °С.

В воскресенье, 14 сентября, прогнозируется бездождевая и стабильная погода под влиянием антициклона. Днем воздух прогреется до +23...+28 °С, ночью будет держаться в пределах +10...+16 °С.

Напомним, что до этого синоптики предупреждали, что 8 сентября по стране пройдут дожди и грозы, в частности осадки предполагаются в столице.

До этого синоптики прогнозировали о тепле, однако акцентировали внимание на температурных качелях в зависимости от региона.