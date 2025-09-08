Грози та зливи відступлять: якою буде погода в Україні протягом тижня

Наступного тижня в Україні пануватиме здебільшого тепла погода. Якщо на початку можливі дощі та грози, то вже з другої половини тижня встановиться суха й сонячна синоптична ситуація.

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, перші дні тижня будуть нестійкими через вплив атмосферних фронтів зі сходу та циклонічних процесів над Чорним морем. У багатьох областях пройдуть короткі грозові зливи, а в Криму місцями очікуються інтенсивні опади. Починаючи з 10 вересня, унаслідок зміцнення антициклону над північним сходом Європи тиск зросте, опади припиняться і майже вся територія країни залишатиметься під впливом стабільної погоди. Загальний температурний режим буде на кілька градусів вищим за середні показники, лише у Карпатах і на півночі Лівобережжя вночі спостерігатиметься прохолода.

У понеділок, 8 вересня, очікуються локальні короткочасні дощі з грозами, що пройдуть у багатьох регіонах. На заході країни можливий ранковий туман. Уночі температура становитиме від +12 до +18 °С, вдень повітря прогріється до +24…+29 °С, на півдні до +32 °С.

У вівторок, 9 вересня, переважатимуть грозові дощі, місцями сильні, особливо у Криму та північних областях. Вітер переважатиме східного напрямку, у разі грози його пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура коливатиметься вночі в межах +12…+18 °С, удень +24…+29 °С, а в Одеській області може піднятися до +31 °С.

У середу, 10 вересня, опади з грозами прогнозуються у центральних, південних регіонах та на півострові Крим. На заході та сході день пройде без дощів. Вітер південно-східний до 12 м/с, у південних районах окремі пориви до 20 м/с. Нічна температура коливатиметься від +12 до +19 °С, вдень від +23 до +28 °С, на Закарпатті можливе потепління до +31 °С.

У четвер, 11 вересня, завдяки впливу антициклону встановиться ясна й суха погода без опадів на всій території держави. Уночі температура буде в межах +10…+17 °С, удень +24…+29 °С.

У п’ятницю, 12 вересня, суха погода утримається, лише на заході країни можливі локальні грозові зливи. Температура вночі становитиме +10…+16 °С, подекуди на північному сході знизиться до +7…+9 °С, вдень – у межах +22…+27 °С.

У суботу, 13 вересня, невеликі дощі можливі у Криму, Приазов’ї та на сході, тоді як решта території залишиться сухою. Температура вночі коливатиметься від +10 до +16 °С, вдень очікується +22…+27 °С.

У неділю, 14 вересня, прогнозується бездощова та стабільна погода під впливом антициклону. Вдень повітря прогріється до +23…+28 °С, уночі триматиметься в межах +10…+16 °С.

Нагадаємо, що до цього синоптики попереджали, що 8 вересня по країні промайнуть дощі та грози, зокрема опади передбачаються у столиці.

До цього синоптики прогнозували про тепло, однак акцентували увагу на температурних гойдалках залежно від регіону.