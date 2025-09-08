Смертельное ДТП в Киеве: военное авто выехало на встречную, погиб полицейский

Трагическая авария произошла утром на улице Елены Телиги в столице. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту смертельного ДТП в Киеве, в котором погиб правоохранитель.

По данным ГБР, около 05:50 штаб-сержант воинской части, управляя служебным автомобилем, не справился с управлением. Машину занесло и она выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с другим транспортом.

В салоне гражданского авто находился рядовой полиции. В результате удара водитель и его пассажир, — полицейский получили смертельные травмы и погибли на месте.

Военный, который был за рулем служебного авто, получил телесные повреждения. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

На месте аварии работали следователи ГБР. Назначен ряд экспертиз для установления причин смертельного ДТП в Киеве и проверки состояния водителя на момент происшествия.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, что привело к гибели человека). Процессуальное руководство осуществляет Киевская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

