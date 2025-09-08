Смертельна ДТП у Києві: військове авто виїхало на зустрічну, загинув поліцейський

Трагічна аварія сталася вранці на вулиці Олени Теліги у столиці. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП у Києві, у якій загинув правоохоронець.

За даними ДБР, приблизно о 05:50 штаб-сержант військової частини, керуючи службовим автомобілем, не впорався з керуванням. Машину занесло, і вона виїхала на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з іншим транспортом.

У салоні цивільного авто перебував рядовий поліції. Внаслідок удару водій та його пасажир, — поліцейський отримали смертельні травми й загинули на місці.

Військовий, який був за кермом службового авто, отримав тілесні ушкодження. Нині йому надається медична допомога.

На місці аварії працювали слідчі ДБР. Призначено низку експертиз для встановлення причин смертельної ДТП у Києві та перевірки стану водія на момент пригоди.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 415 Кримінального кодексу України (порушення правил водіння чи експлуатації бойової, спеціальної або транспортної машини, що призвело до загибелі людини). Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

