В Ровненской области женщина застряла в болоте почти на весь день: почему так произошло (фото)

В Ровненской области медикам и офицеру полиции пришлось вытаскивать из болота женщину, которая собирала клюкву, застряла в грязи и потеряла сознание.

Инцидент со сбором ягод произошел в Сарненском районе, сообщает полиция Ровненской области. 78-летняя жительница Костополя пошла в лес собирать клюкву. Поскольку она живет одна, а родственникам о своих планах не сообщила, ее исчезновение заметили не сразу.

Как выяснилось, женщина застряла в болоте и провела там около суток. Ее, уже без сознания, заметили люди вблизи поселка Клесов. Они проинформировали работников поселкового совета, а те — обратились к сотруднику полиции.

Спасательная операция оказалась довольно сложной — к месту пребывания женщины нельзя было добраться на машине, поэтому понадобился квадроцикл.

Женщина застряла в болоте и потеряла сознание Фото: Полиция Ровенской области

Вместе с медиками полицейский на носилках нес женщину ориентировочно 600 метров до транспорта. Пострадавшую госпитализировали, сейчас угрозы для ее жизни нет.

