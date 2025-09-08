На Рівненщині жінка застрягла у болоті майже на весь день: чому так сталося (фото)

У Рівненській області медикам та офіцеру поліції довелося витягати з болота жінку, яка збирала журавлину, застрягла у багнюці та втратила свідомість.

Related video

Інцидент зі збором ягід стався у Сарненському районі, повідомляє поліція Рівненської області. 78-річна жителька Костополя пішла у ліс збирати журавлину. Оскільки вона живе сама, а родичів про свої плани не повідомила, її зникнення помітили не одразу.

Як з’ясувалося, жінка застрягла в болоті і провела там близько доби. Її, вже без свідомості, помітили люди поблизу селища Клесів. Вони поінформували працівників селищної ради, а ті – звернулися до співпрацівника поліції.

Рятувальна операція видалася доволі складною – до місця перебування жінки не можна було дістатися автівкою, тому знадобився квадроцикл.

Жінка застрягла у болоті та втратила свідомість Фото: Поліція Рівненщини

Разом із медиками поліцейський на ношах ніс жінку орієнтовно 600 метрів до транспорту. Постраждалу госпіталізували, наразі загрози її життю немає.

Також Фокус повідомляв, що на Київщині врятували вівчарку бійця Французького легіону. Пес втік, поки його хазяїн був на лікуванні, та загубився у лісі. Його помітили біля села Луб'янка Бучанського району, піймали та передали кінологам.

Ще стало відомо, що відомий репортер п'ять днів виживав у горах на шоколаді, перш ніж його врятували. Журналіста Алека Луна вже встигли оголосити зниклим безвісти, перш ніж рятувальники відшукали його в горах Норвегії.