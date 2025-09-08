В Киеве молния попала в телебашню и дом: что известно (видео)

В столице зафиксировали удар молнии в телебашню во время грозы. Момент обнародовали местные телеграм-каналы, где очевидцы показали яркую вспышку у верхушки сооружения.

Как сообщают авторы видео, инцидент не привел к повреждениям сооружения. О пострадавших тоже не сообщается.

В сети также сообщают, что из-за удара молнии вспыхнул пожар в доме на левом берегу Киева и в Хотяновской лесопильне. Эту информацию пока не подтвердили в ГСЧС.

Киевская телебашня является одним из самых высоких сооружений в Украине — ее высота превышает 380 метров. Благодаря специальным системам заземления она регулярно принимает удары молний во время гроз, и хотя подобные явления выглядят зрелищно, они не представляют угрозы для самой конструкции.

Удар молнии в телебашню

Специалисты отмечают, что во время непогоды следует избегать пребывания вблизи высоких металлических объектов, ведь они первыми притягивают разряды.

Напомним, 28 июля этого года киевляне уже становились свидетелями похожего явления. Тогда также во время сильной грозы молния попала в телебашню, а видео момента быстро распространилось в соцсетях.

