У Києві блискавка влучила в телевежу та будинок: що відомо (відео)

У столиці зафіксували удар блискавки в телевежу під час грози. Момент оприлюднили місцеві телеграм-канали, де очевидці показали яскравий спалах у верхівки споруди.

Як повідомляють автори відео, інцидент не призвів до пошкоджень споруди. Про постраждалих теж не повідомляється.

В мережі також повідомляють, що через удар блискавки спалахнула пожежа в будинку на лівому березі Києва і у Хотянівській лісопильні. Цю інформацію поки не підтвердили у ДСНС.

Київська телевежа є однією з найвищих споруд в Україні — її висота перевищує 380 метрів. Завдяки спеціальним системам заземлення вона регулярно приймає удари блискавок під час гроз, і хоча подібні явища виглядають видовищно, вони не становлять загрози для самої конструкції.

Удар блискавки у телевежу

Фахівці наголошують, що під час негоди слід уникати перебування поблизу високих металевих об’єктів, адже вони першими притягують розряди.

Нагадаємо, 28 липня цього року кияни вже ставали свідками схожого явища. Тоді також під час сильної грози блискавка влучила у телевежу, а відео моменту швидко поширилося у соцмережах.

