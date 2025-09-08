Версию убийства не рассматривают: журналист Тахтай умер по естественным причинам, — СМИ

Бывший главный редактор газеты "Ямпольский край" Александр Тахтай, которого 5 сентября нашли мертвым в собственном доме, умер по естественным причинам.

Следователи не рассматривают версию убийства, в комментарии "Детектор Медиа" сообщил начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Сумской области Владимир Крупецких.

"Первоначально было сообщение о том, что жена не могла дозвониться до него. Позвонила соседке, та зашла в квартиру. Он был уже мертв", — рассказал Крулецких.

После этого на место происшествия вызвали полицию, а труп журналиста был направлен в морг для установления причины смерти.

Как сообщили журналистам в полиции, вскрытие показало, что причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, диффузный кардиосклероз, атеросклеротическая болезнь сердца.

Уголовное производство открыли по статье 115 УКУ "Умышленное убийство" с дополнительной отметкой "Естественная смерть".

Отметим, что 6 сентября сотрудники отдела коммуникации полиции Сумской области в комментарии Общественному сообщили, что вечером 5 сентября было обнаружено тело журналиста Александра Тахтая.

На момент смерти ему был 61 год.

Угрозы перед смертью Александра Тахтая

В августе 2025 года Александр Тахтай сообщал, что неизвестные стреляли в окно его дачи, а в квартире нашли дымовую гранату. По словам Тахтая, к нападению могли быть причастны работник СБУ и офицер действующего запаса, а причиной является — профессиональная деятельность. Он считал, что таким образом его пытаются запугать.

В августе в полиции Общественному сообщили, что открыто уголовное производство по части 1 статьи 296 УК "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом".

По состоянию на день убийства Тахтая досудебное расследование по делу о "хулиганстве" продолжалось.

