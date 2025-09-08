Версію вбивства не розглядають: журналіст Тахтай помер з природних причин, — ЗМІ
Колишній головний редактор газети "Ямпільський крайʼ Олександр Тахтай, якого 5 вересня знайшли мертвим у власному помешканні, помер з природних причин.
Слідчі не розглядають версію вбивства, в коментарі "Детектор Медіа" повідомив начальник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Сумській області Володимир Крупецьких.
"Першочергово було повідомлення про те, що дружина не могла додзвонитися до нього. Зателефонувала сусідці, та зайшла до квартири. Він був вже мертвий", — розповів Крулецьких.
Після цього на місце події викликали поліцію, а труп журналіста було направлено до моргу для встановлення причини смерті.
Як повідомили журналістам у поліції, розтин показав, що причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність, дифузний кардіосклероз, атеросклеротична хвороба серця.
Кримінальне провадження відкрили за статтею 115 ККУ "Умисне вбивство" з додатковою відміткою "Природна смерть".
Зазначимо, що 6 вересня співробітники відділу комунікації поліції Сумської області у коментарі Суспільному повідомили, що ввечері 5 вересня було виявлено тіло журналіста Олександра Тахтая.
На момент смерті йому був 61 рік.
Погрози перед смертю Олександра Тахтая
У серпні 2025 року Олександр Тахтай повідомляв, що невідомі стріляли у вікно його дачі, а у квартирі знайшли димову гранату. За словами Тахтая, до нападу могли бути причетні працівник СБУ та офіцер чинного запасу, а причиною є — професійна діяльність. Він вважав, що таким чином його намагаються залякати.
У серпні у поліції Суспільному повідомили, що відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 ККУ "Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом".
Станом на день вбивства Тахтая досудове розслідування у справі щодо "хуліганства" тривало.
