Версію вбивства не розглядають: журналіст Тахтай помер з природних причин, — ЗМІ

Колишній головний редактор газети "Ямпільський крайʼ Олександр Тахтай, якого 5 вересня знайшли мертвим у власному помешканні, помер з природних причин.

Related video

Слідчі не розглядають версію вбивства, в коментарі "Детектор Медіа" повідомив начальник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Сумській області Володимир Крупецьких.

"Першочергово було повідомлення про те, що дружина не могла додзвонитися до нього. Зателефонувала сусідці, та зайшла до квартири. Він був вже мертвий", — розповів Крулецьких.

Після цього на місце події викликали поліцію, а труп журналіста було направлено до моргу для встановлення причини смерті.

Як повідомили журналістам у поліції, розтин показав, що причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність, дифузний кардіосклероз, атеросклеротична хвороба серця.

Кримінальне провадження відкрили за статтею 115 ККУ "Умисне вбивство" з додатковою відміткою "Природна смерть".

Зазначимо, що 6 вересня співробітники відділу комунікації поліції Сумської області у коментарі Суспільному повідомили, що ввечері 5 вересня було виявлено тіло журналіста Олександра Тахтая.

На момент смерті йому був 61 рік.

Погрози перед смертю Олександра Тахтая

У серпні 2025 року Олександр Тахтай повідомляв, що невідомі стріляли у вікно його дачі, а у квартирі знайшли димову гранату. За словами Тахтая, до нападу могли бути причетні працівник СБУ та офіцер чинного запасу, а причиною є — професійна діяльність. Він вважав, що таким чином його намагаються залякати.

У серпні у поліції Суспільному повідомили, що відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 ККУ "Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом".

Станом на день вбивства Тахтая досудове розслідування у справі щодо "хуліганства" тривало.

Нагадаємо, 1 вересня помер народний художник України Радна Сахалтуєв.

Фокус також писав про те, що помер знаменитий дизайнер Джорджо Армані.