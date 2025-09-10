В Винницкой области учитель убил двух учеников: вероятного нападающего уже задержали (фото)

В Шаргороде Жмеринского района Винницкой области произошло жестокое убийство двух учеников местного лицея. Вероятным нападавшим оказался их бывший учитель, которого уже задержали правоохранители.

По информации Офиса Генерального прокурора, под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры открыто уголовное производство по факту умышленного убийства двух школьников.

Трагедия произошла утром 10 сентября, когда подозреваемый ждал детей, которые направлялись в школу. Он нанес им проникающие колото-резаные ранения в область шеи. В результате полученных травм ученики 10 и 11 классов умерли во время оказания неотложной медицинской помощи. После нападения мужчина скрылся с места преступления.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители оперативно установили личность предполагаемого нападающего — им оказался местный житель 2002 года рождения и бывший педагог лицея.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия. Также готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По информации городского головы Шаргорода Владимира Барецкого, в результате нападения погибли двое школьников — Владислав Бевз и Николай Билык. Кроме этого, он сообщил на своей странице в Facebook, что 10-11 сентября в городе объявлены Дни траура. Сейчас жители общины несут на место трагедии цветы и лампадки.

Убийство двух учеников в Винницкой области: подозреваемый ранее имел конфликты с детьми

Как рассказала руководитель отдела образования и спорта Шаргородского городского совета Валентина Гуменюк в комментарии изданию ТСН, событие шокировало не только педагогов, но и весь город. По ее словам, бывший учитель английского работал в школе меньше года назад, имел конфликты с учениками и родителями, а администрация даже вызвала полицию из-за инцидента с потасовкой в укрытии.

"Проработал не полный учебный год, потому как не сложились отношения с определенными учениками. Были жалобы, конфликты. Родители учеников были вынуждены вмешиваться в эти инциденты, они обращались к администрации учебного заведения. Родители были недовольны. Кроме того, был конфликт в укрытии. Этот учитель якобы толкнул ребенка. Намеренно или случайно — не известно. Был случай, когда администрация школы вызвала полицию. Сначала администрация защищала учителя, видимо, не хотелось, чтобы эта ситуация набирала обороты", — говорится в материале.

Впоследствии, конфликты повторились после смены директора, и весной мужчина уволился по собственному желанию. Относительно трагического инцидента 10 сентября, женщина предполагает, что один из погибших, вероятно, был учеником, с которым ранее учитель имел конфликты. Зато 11-классник недоразумений с педагогом не имел, возможно, он просто оказался рядом в неудачное время.

