На Вінниччині вчитель вбив двох учнів: ймовірного нападника вже затримали (фото)

У Шаргороді Жмеринського району Вінницької області сталося жорстоке вбивство двох учнів місцевого ліцею. Ймовірним нападником виявився їхній колишній учитель, якого вже затримали правоохоронці.

За інформацією Офісу Генерального прокурора, під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства двох школярів.

Трагедія сталася вранці 10 вересня, коли підозрюваний чекав на дітей, які прямували до школи. Він завдав їм проникаючих колото-різаних поранень у ділянку шиї. Внаслідок отриманих травм учні 10 та 11 класів померли під час надання невідкладної медичної допомоги. Після нападу чоловік утік з місця злочину.

На місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці оперативно встановили особу ймовірного нападника — ним виявився місцевий мешканець 2002 року народження та колишній педагог ліцею.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Також готується повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За інформацією міського голови Шаргорода Володимира Барецького, внаслідок нападу загинули двоє школярів — Владислав Бевз та Микола Білик. Окрім цього, він повідомив на своїй сторінці у Facebook, що 10–11 вересня у місті оголошено Дні жалоби. Наразі жителі громади несуть на місце трагедії квіти та лампадки.

Вбивство двох учнів на Вінниччині: підозрюваний раніше мав конфлікти з дітьми

Як розповіла керівниця відділу освіти і спорту Шаргородської міської ради Валентина Гуменюк у коментарі виданню ТСН, подія шокувала не лише педагогів, а й усе місто. За її словами, колишній вчитель англійської працював у школі менше року тому, мав конфлікти з учнями та батьками, а адміністрація навіть викликала поліцію через інцидент зі штовханиною в укритті.

"Пропрацював не повний навчальний рік, тому як не склалися відносини з певними учнями. Були скарги, конфлікти. Батьки учнів були вимушені втручатися у ці інциденти, вони зверталися до адміністрації навчального закладу. Батьки були невдоволені. Крім того, був конфлікт в укритті. Цей вчитель начебто штовхнув дитину. Навмисно чи випадково – не відомо. Був випадок, коли адміністрація школи викликала поліцію. Спочатку адміністрація захищала вчителя, мабуть, не хотілося, щоб ця ситуація набирала обертів", — йдеться в матеріалі.

Згодом, конфлікти повторилися після зміни директорки, і весною чоловік звільнився за власним бажанням. Щодо трагічного інциденту 10 вересня, жінка припускає, що один із загиблих, ймовірно, був учнем, з яким раніше вчитель мав конфлікти. Натомість 11-класник непорозумінь з педагогом не мав, можливо, він просто опинився поруч у невдалий час.

