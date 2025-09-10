Брал взятки в упаковках "Кофе из Львова": ГБР разоблачила чиновника на коррупции (фото)

Работники ГБР совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции разоблачили масштабную коррупционную схему в одном из ключевых учреждений системы пробации. Организатором преступной деятельности, как утверждает следствие, стал директор Центрального государственного учреждения Украины по вопросам пробации.

Чиновник из Киева выстроил вертикаль незаконного обогащения через начальников филиалов в областях. И задокументирована схема сбора денег во Львовской области. Руководитель филиала систематически собирал "дань" с подчиненных и отправлял деньги в столицу, маскируя их в коробках из-под кофе. "Кофе из Львова" пересылались почтовыми отправлениями, сообщили в ГБР.

Фото: ГБР

По всей Львовской области были привлечены еще пять руководителей районных отделов пробации. Они под давлением заставляли работников отдавать часть премий под угрозой снижения выплат в несколько раз или других санкций.

Только во Львовской области задокументировано получение более 75 тысяч гривен неправомерной выгоды за несколько месяцев. Сейчас следствие проверяет существование подобных коррупционных схем в других регионах Украины.

Сейчас директору Центрального учреждения и руководителю Львовского филиала сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, повторно, по предварительному сговору группой лиц, соединенное с вымогательством). Действия руководителей районных отделов квалифицированы как пособничество в преступлении (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

"В рамках уголовного производства проведено более 30 обысков по месту жительства и работы фигурантов. У директора госучреждения изъяты средства, которые уже идентифицированы как взятка, пересланная по почте", — сообщили подробности в ГБР.

Сейчас процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура.

