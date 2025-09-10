Брав хабарі в упаковках "Кави зі Львова": ДБР викрила посадовця на корупції (фото)

Працівники ДБР спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції викрили масштабну корупційну схему в одній з ключових установ системи пробації. Організатором злочинної діяльності, як стверджує слідство, став директор Центральної державної установи України з питань пробації.

Посадовець із Києва вибудував вертикаль незаконного збагачення через начальників філій в областях. І задокументована схема збирання грошей у Львівській області. Керівник філії систематично збирав "данину" з підлеглих та відправляв гроші у столицю, маскуючи їх у коробках з-під кави. "Кава зі Львова" пересилалися поштовими відправленнями, повідомили у ДБР.

Фото: ДБР

Посадовець вимагав гроші з підлеглих Фото: ДБР

По всій Львівській області було залучено ще п’ятьох керівників районних відділів пробації. Вони під тиском змушували працівників віддавати частину премій під загрозою зниження виплат у кілька разів або інших санкцій.

Лише у Львівській області задокументовано отримання понад 75 тисяч гривень неправомірної вигоди за декілька місяців. Наразі слідство перевіряє існування подібних корупційних схем в інших регіонах України.

Наразі директору Центральної установи та керівнику Львівської філії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, повторно, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням). Дії керівників районних відділів кваліфіковано як пособництво у злочині (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

"У межах кримінального провадження проведено понад 30 обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів. У директора держустанови вилучені кошти, які вже ідентифіковано як хабар, пересланий поштою", – повідомили подробиці у ДБР.

Хабарі посадовець отримував у пакунках кави Фото: ДБР

Нині процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

