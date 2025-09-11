Убийство школьников в Винницкой области: СМИ рассказали, в чем признался подозреваемый экс-учитель

Бывший учитель, подозреваемый в жестоком убийстве двух учеников в Шаргороде Винницкой области, на допросе якобы признался, что сожалеет о содеянном.

Однако правоохранители не исключают, что позже показания могут измениться, передает ТСН со ссылкой на информированные источники. Сегодня во второй половине дня суд должен избрать мужчине меру пресечения.

Также стало известно и больше деталей трагедии. Как выяснилось, двое ребят — Владислав Бевз и Николай Билык — в этом году перешли в новую школу, один был учеником десятого класса, другой — одиннадцатого, говорится в сюжете ТСН. Фигурант дела — 23-летний мужчина — был бывшим учителем одного из них, и у него раньше уже был конфликт со школьником. Как рассказал городской голова Шаргорода Владимир Барецкий, именно из-за этого конфликта мужчину и уволили. Речь идет об инциденте, произошедшем весной: тогда один из ныне погибших школьников подал против учителя иск, в котором обвинил его в побоях.

Что касается непосредственно убийства, то, по словам Барецкого, мальчики приехали в лицей школьным автобусом и пошли в больницу, чтобы получить справки. Подозреваемый догнал их и нанес многочисленные ножевые ранения. От полученных травм подростки скончались на месте. Предполагаемый убийца был задержан через час — в поле, в нескольких километрах от места убийства.

Сейчас следователи прорабатывают все возможные версии преступления. Среди них есть и версия "личных неприязненных отношений". При этом ранее прошла информация, что подростки могли издеваться над младшим братом бывшего учителя. Пресс-секретарь полиции Винницкой области Зарина Маевская заявила, что никаких обращений по поводу издевательств к правоохранителям не поступало. Также она опровергла слухи о том, что брат учителя якобы совершил самоубийство из-за буллинга. "Эта информация не соответствует действительности. Мальчик жив и здоров. Эти сплетни еще больше травмируют эту семью!" — отметила Маевская.

Напомним, в Шаргороде Жмеринского района Винницкой области произошло жестокое убийство двух учеников местного лицея. Подростков нашли с ножевыми ранениями прохожие на улице.

Также стало известно, что задержанному экс-преподавателю сообщили о подозрении. За двойное убийство ему грозит пожизненное заключение.