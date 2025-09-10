Убийство школьников в Винницкой области: экс-преподавателю сообщили о подозрении, ему грозит пожизненное (фото)

Полиция объявила подозрение 23-летнему мужчине, который является фигурантом дела об убийстве двух учеников лицея в Шаргороде Винницкой области.

Вероятного нападающего правоохранители нашли в течение часа после совершения убийства, сообщает Национальная полиция Украины. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Также полиция отмечает, что было изъято и орудие преступления. Сейчас рассматривается несколько версий убийства, одной из них является конфликт между экс-преподавателем и учеником.

Предполагаемое орудие убийства Фото: Национальная полиция

Напомним, в Шаргороде Жмеринского района Винницкой области произошло жестокое убийство двух учеников местного лицея. Парней нашли с ножевыми ранениями, от полученных травм они скончались на месте.

В поле в нескольких километрах от места убийства правоохранители задержали местного 23-летнего жителя. Он оказался бывшим учителем одного из погибших.

