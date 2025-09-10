Вбивство школярів на Вінниччині: ексвикладачу повідомили про підозру, йому загрожує довічне (фото)

Поліція оголосила підозру 23-річному чоловіку, який є фігурантом справи про вбивство двох учнів ліцею в Шаргороді Вінницької області.

Ймовірного нападника правоохоронці знайшли упродовж години після скоєння вбивства, повідомляє Національна поліція України. Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Також поліція зазначає, що було вилучено і знаряддя злочину. Наразі розглядається декілька версій вбивства, одною з них є конфлікт між ексвикладачем та учнем.

Ймовірне знаряддя вбивства Фото: Національна поліція

Нагадаємо, у Шаргороді Жмеринського району Вінницької області сталося жорстоке вбивство двох учнів місцевого ліцею. Хлопців знайшли з ножовими пораненнями, від отриманих травм вони померли на місці.

У полі за декілька кілометрів від місця вбивства правоохоронці затримали місцевого 23-річного жителя. Він виявився колишнім учителем одного із загиблих.

