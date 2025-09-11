Вбивство школярів на Вінниччині: ЗМІ розповіли, у чому зізнався підозрюваний ексвчитель

Колишній вчитель, підозрюваний у жорстокому вбивстві двох учнів у Шаргороді Вінницької області, на допиті нібито зізнався, що шкодує про скоєне.

Проте правоохоронці не виключають, що пізніше покази можуть змінитися, передає ТСН з посиланням на поінформовані джерела. Сьогодні у другій половині дня суд має обрати чоловікові запобіжний захід.

Також стало відомо й більше деталей трагедії. Як з’ясувалося, двоє хлопців – Владислав Бевз та Микола Білик – цьогоріч перейшли в нову школу, один був учнем десятого класу, інший – одинадцятого, йдеться у сюжеті ТСН. Фігурант справи – 23-річний чоловік – був колишнім вчителем одного з них, і в нього раніше вже був конфлікт зі школярем. Як розповів міський голова Шаргорода Володимир Барецький, саме через цей конфлікт чоловіка і звільнили. Йдеться про інцидент, що стався у березні: тоді проти вчителя подали позов, у якому звинуватили його у побоях учнів.

Щодо безпосередньо вбивства, то, за словами Барецького, хлопці приїхали до ліцею шкільним автобусом та пішли до лікарні, щоб отримати довідки. Підозрюваний наздогнав їх і завдав численних ножових поранень. Від отриманих травм підлітки померли на місці. Ймовірний вбивця був затриманий за годину – у полі, за кілька кілометрів від місця вбивства.

Наразі слідчі опрацьовують всі можливі версії злочину. Серед них є й версія "особистих неприязних відносин". При цьому раніше пройшла інформація, що підлітки могли знущатися з молодшого брата колишнього вчителя. Речниця поліції Вінниччини Заріна Маєвська заявила, що жодних звернень з приводу знущання до правоохоронців не надходило. Також вона спростувала чутки про те, що брат вчителя нібито скоїв самогубство через булінг. "Ця інформація не відповідає дійсності. Хлопець живий та здоровий. Ці плітки ще більше травмують цю родину!" — зауважила Маєвська.

Нагадаємо, у Шаргороді Жмеринського району Вінницької області сталося жорстоке вбивство двох учнів місцевого ліцею. Хлопців знайшли з ножовими пораненнями перехожі на вулиці.

Також стало відомо, що затриманому ексвикладачу повідомили про підозру. За подвійне вбивство йому загрожує довічне ув’язнення.