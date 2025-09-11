НМТ-2026: изменят ли формат проведения теста и чего ожидать абитуриентам

В Украине завершилась вступительная кампания, где выпускники сдавали национальный мультипредметный тест. В Центре оценивания качества образования рассказали, могут ли ввести новую модель в 2026 году.

Как сообщает Освіта.ua, директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко прокомментировала подготовку к возможному обновлению формата национального мультипредметного теста в 2026 году. По ее словам, рассматривается вариант перехода к двухдневной модели.

Вакуленко объяснила, что технически УЦОКО способен реализовать такой подход. Однако он требует возвращения двухсменной системы оценивания, что создает дополнительные трудности.

"Двухсменная модель оценивания имеет свои риски, в том числе и продолжительность воздушных тревог, которая будет заставлять вторую смену иметь большие риски не начать тестирование, если во время первой смены была долговременная тревога", — отметила Вакуленко.

Она также добавила, что в случае введения нового формата абитуриентам из прифронтовых регионов и тем, кто сдает тестирование за рубежом, придется дважды приезжать в экзаменационный центр.

Вместе с тем, по мнению директора УЦОКО, большинство поступающих признают нынешнюю однодневную модель изнурительной, поэтому дискуссия об изменениях вполне обоснована.

"Если менять формат, то делать это нужно заранее, чтобы поступающие имели время подготовиться, а мы смогли обновить программное обеспечение", — подчеркнула Вакуленко.

Напомним, в этом году лишь незначительная часть участников не смогла завершить УМТ из-за длительных воздушных тревог.

