НМТ-2026: чи змінять формат проведення тесту та чого очікувати вступникам

В Україні завершилася вступна кампанія, де випускники складали національний мультипредметний тест. У Центрі оцінювання якості освіти розповіли, чи можуть запровадити нову модель у 2026 році.

Як повідомляє Освіта.ua, директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко прокоментувала підготовку до можливого оновлення формату національного мультипредметного тесту у 2026 році. За її словами, розглядається варіант переходу до дводенної моделі.

Вакуленко пояснила, що технічно УЦОЯО здатен реалізувати такий підхід. Однак він вимагає повернення двозмінної системи оцінювання, що створює додаткові труднощі.

"Двозмінна модель оцінювання має свої ризики, зокрема і тривалість повітряних тривог, яка змушуватиме другу зміну мати більші ризики не розпочати тестування, якщо під час першої зміни була довготривала тривога", – наголосила Вакуленко.

Вона також додала, що у випадку запровадження нового формату абітурієнтам із прифронтових регіонів та тим, хто складає тестування за кордоном, доведеться двічі приїздити до екзаменаційного центру.

Разом з тим, на думку директорки УЦОЯО, більшість вступників визнають нинішню одноденну модель виснажливою, тож дискусія про зміни є цілком обґрунтованою.

"Якщо змінювати формат, то робити це потрібно заздалегідь, щоб вступники мали час підготуватися, а ми змогли оновити програмне забезпечення", – підкреслила Вакуленко.

