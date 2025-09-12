ДТП на Прикарпатье: детектив НАБУ попал в аварию, есть пострадавшие (видео)

Вечером, 11 сентября, в Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины. Известно, что детектив находился в служебной командировке.

Об инциденте сообщило НАБУ в своих официальных каналах. В результате столкновения оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу. В ведомстве отметили, что их сотрудник находился в трезвом состоянии во время аварии.

Сообщение НАБУ в Facebook Фото: Скриншот

В Бюро отметили, что готовы предоставить своему работнику юридическую поддержку, а также способствовать расследованию, которое проводит Государственное бюро расследований совместно с Офисом генерального прокурора.

По данным ГБР, ДТП произошло около 19:00 между селами Волчатичи (Ходоровская община Львовской области) и Помонята (Рогатинская община Ивано-Франковской области). Предварительно установлено, что легковой автомобиль, который принадлежит НАБУ, столкнулся с грузовиком.

Сообщение ГБР в Telegram Фото: Скриншот

Водитель грузового транспорта получил тяжелые травмы и был госпитализирован в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу. Состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое. Детектив НАБУ получил легкие повреждения и также находится под наблюдением врачей.

ГБР расследует обстоятельства ДТП с участием детектива НАБУ

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия: проводится осмотр места ДТП, допрашиваются свидетели и изымаются вещественные доказательства. В ГБР уверяют, что обеспечат объективное расследование всех обстоятельств инцидента. Процессуальное руководство осуществляет Ивано-Франковская областная прокуратура.

На момент публикации официальных опровержений или комментариев о ДТП в Ивано-Франковской, в котором пострадал детектив Национального антикоррупционного бюро Украины, от национальной полиции не поступало.

