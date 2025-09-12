ДТП на Прикарпатті: детектив НАБУ потрапив у аварію, є постраждалі (відео)
Увечері, 11 вересня, в Івано-Франківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі співробітника Національного антикорупційного бюро України. Відомо, що детектив перебував у службовому відрядженні.
Про інцидент повідомило НАБУ у своїх офіційних каналах. Унаслідок зіткнення обидва водії отримали травми та були доставлені до лікарні. У відомстві наголосили, що їхній співробітник перебував у тверезому стані під час аварії.
У Бюро зазначили, що готові надати своєму працівнику юридичну підтримку, а також сприяти розслідуванню, яке проводить Державне бюро розслідувань спільно з Офісом генерального прокурора.
За даними ДБР, ДТП сталася приблизно о 19:00 між селами Вовчатичі (Ходорівська громада Львівської області) та Помонята (Рогатинська громада Івано-Франківщини). Попередньо встановлено, що легковий автомобіль, який належить НАБУ, зіткнувся з вантажівкою.
Водій вантажного транспорту зазнав тяжких травм і був госпіталізований до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Стан потерпілого медики оцінюють як тяжкий. Детектив НАБУ отримав легкі ушкодження та також перебуває під наглядом лікарів.
За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.
Наразі тривають першочергові слідчі дії: проводиться огляд місця ДТП, допитуються свідки та вилучаються речові докази. У ДБР запевняють, що забезпечать об’єктивне розслідування всіх обставин інциденту. Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.
На момент публікації офіційних спростувань чи коментарів про ДТП в Івано-Франківській, в якій постраждав детектив Національного антикорупційного бюро України, від національної поліції не надходило.
