ДТП на Прикарпатті: детектив НАБУ потрапив у аварію, є постраждалі (відео)

Увечері, 11 вересня, в Івано-Франківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі співробітника Національного антикорупційного бюро України. Відомо, що детектив перебував у службовому відрядженні.

Про інцидент повідомило НАБУ у своїх офіційних каналах. Унаслідок зіткнення обидва водії отримали травми та були доставлені до лікарні. У відомстві наголосили, що їхній співробітник перебував у тверезому стані під час аварії.

Допис НАБУ у Facebook Фото: Скриншот

У Бюро зазначили, що готові надати своєму працівнику юридичну підтримку, а також сприяти розслідуванню, яке проводить Державне бюро розслідувань спільно з Офісом генерального прокурора.

За даними ДБР, ДТП сталася приблизно о 19:00 між селами Вовчатичі (Ходорівська громада Львівської області) та Помонята (Рогатинська громада Івано-Франківщини). Попередньо встановлено, що легковий автомобіль, який належить НАБУ, зіткнувся з вантажівкою.

Повідомлення ДБР у Telegram Фото: Скриншот

Водій вантажного транспорту зазнав тяжких травм і був госпіталізований до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Стан потерпілого медики оцінюють як тяжкий. Детектив НАБУ отримав легкі ушкодження та також перебуває під наглядом лікарів.

ДБР розслідує обставини ДТП за участю детектива НАБУ

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Наразі тривають першочергові слідчі дії: проводиться огляд місця ДТП, допитуються свідки та вилучаються речові докази. У ДБР запевняють, що забезпечать об’єктивне розслідування всіх обставин інциденту. Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

На момент публікації офіційних спростувань чи коментарів про ДТП в Івано-Франківській, в якій постраждав детектив Національного антикорупційного бюро України, від національної поліції не надходило.

