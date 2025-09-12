Праздник с красной дорожкой: в Одессе собака приехала на собственный день рождения на лимузине (видео)

В Одессе с размахом отпраздновали день рождения собаки. Хозяева заказали для своего любимца вечеринку в дорогом ресторане и лимузин.

Собака по кличке Лукас приехал на празднование своего дня рождения на белом лимузине, сообщают местные Telegram-паблики. На одном из роликов слышно, как голос за кадром говорит, что "Лукас — это самая популярная собака в мире".

Перед рестораном, где должно было происходить празднование дня рождения Лукаса, расстелили красную дорожку.

