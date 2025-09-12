Свято з червоною доріжкою: в Одесі собака приїхав на власний день народження на лімузині (відео)

У Одесі із розмахом відсвяткували день народження собаки. Хазяї замовили для свого улюбленця вечірку в дорогому ресторані та лімузин.

Собака на прізвисько Лукас приїхав на святкування свого дня народження на білому лімузині, повідомляють місцеві Telegram-пабліки. На одному з роликів чути, як голос за кадром каже, що "Лукас – це найпопулярніший собака у світі".

Перед рестораном, де мало відбуватися святкування дня народження Лукаса, розстелили червону доріжку.

