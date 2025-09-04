Лімузин для велетня: легенді баскетболу створили унікальний Chevrolet Corvette (відео)

Зірковий баскетболіст Шакіл О'Ніл отримав особливий Chevrolet Corvette C8. Спеціально для спортсмена спорткар подовжили.

Шакіл О'Ніл вирішив купити Chevrolet Corvette Z06, проте заряджений спорткар виявився затісним для нього. Саме тому за індивідуальним замовленням баскетболіста створили спеціальну версію моделі. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Ріст Шакіла О'Ніла становить 2,16 м, тому йому тісно в компактному Corvette C8 навіть зі знятим дахом. Спортсмен звернувся до ательє Effortless Motors, аби там виконали тюнінг Chevrolet Corvette.

Спорткар перетворили на своєрідний "лімузин" — подовжили одразу на 50 см та посунули сидіння, аби Шаку було комфортно за кермом.

Технічна "начинка" Chevrolet Corvette Z06 залишилася без змін. Купе оснащене високооборотним 5,5-літровим V8 потужністю 670 сил. Із 8-ступінчастим роботом з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 2,6 с, а максимальна швидкість становить 314 км/год.

Варто відзначити, що в колекції авто Шакіла О’Ніла є чимало ексклюзивних моделей. Зокрема, спеціально для нього створили в єдиному екземплярі елегантне електричне купе Lucid Air.

Також Фокус писав, що нещодавно Шакіл О’Ніл продавав свій ексклюзивний пікап Tesla Cybertruck.