Лимузин для великана: легенде баскетбола создали уникальный Chevrolet Corvette (видео)

Звездный баскетболист Шакил О'Нил получил особенный Chevrolet Corvette C8. Специально для спортсмена спорткар удлинили.

Шакил О'Нил решил купить Chevrolet Corvette Z06, однако заряженный спорткар оказался тесноват для него. Именно поэтому по индивидуальному заказу баскетболиста создали специальную версию модели. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Рост Шакила О'Нила составляет 2,16 м, поэтому ему тесно в компактном Corvette C8 даже со снятой крышей. Спортсмен обратился в ателье Effortless Motors, чтобы там выполнили тюнинг Chevrolet Corvette.

Спорткар превратили в своеобразный "лимузин" — удлинили сразу на 50 см и подвинули сиденья, чтобы Шаку было комфортно за рулем.

Техническая "начинка" Chevrolet Corvette Z06 осталась без изменений. Купе оснащено высокооборотным 5,5-литровым V8 мощностью 670 сил. С 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 2,6 с, а максимальная скорость составляет 314 км/ч.

Стоит отметить, что в коллекции авто Шакила О'Нила есть немало эксклюзивных моделей. В частности, специально для него создали в единственном экземпляре элегантное электрическое купе Lucid Air.

Также Фокус писал, что недавно Шакил О'Нил продавал свой эксклюзивный пикап Tesla Cybertruck.