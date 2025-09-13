Львовянин пожаловался полиции на девушку, которая его проигнорировала и не пришла на свидание

Парень из Львова заявил в полицию об исчезновении девушки, которая пообещала приехать к нему в гости, но не сделала этого.

Related video

Зато девушка осталась у себя в Житомире и не брала трубку, пишет Lviv.Media со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что 9 сентября 16-летняя Алина Палько, которая договорилась приехать в гости к парню во Львов, в последний раз появлялась в сети.

Подростки познакомились в соцсетях, а когда девушка не появилась в условленное время во Львове, то парень решил известить об этом правоохранителей.

11 сентября полиция нашла девушку, которая сама вышла на связь и рассказала, что все это время находилась дома в Житомире и с ней все в порядке.

Какой была реакция парня из Львова, который ждал приезда Алины, не указывается.

Напомним, в офисе автосервиса на Львовщине произошла стрельба, в результате которой погибли двое работников.

Фокус также писал о том, что полиция задержала подвыпившего водителя за рулем игрушечного джипа.