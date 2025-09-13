Львовянин пожаловался полиции на девушку, которая его проигнорировала и не пришла на свидание
Парень из Львова заявил в полицию об исчезновении девушки, которая пообещала приехать к нему в гости, но не сделала этого.
Зато девушка осталась у себя в Житомире и не брала трубку, пишет Lviv.Media со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что 9 сентября 16-летняя Алина Палько, которая договорилась приехать в гости к парню во Львов, в последний раз появлялась в сети.
Подростки познакомились в соцсетях, а когда девушка не появилась в условленное время во Львове, то парень решил известить об этом правоохранителей.
11 сентября полиция нашла девушку, которая сама вышла на связь и рассказала, что все это время находилась дома в Житомире и с ней все в порядке.
Какой была реакция парня из Львова, который ждал приезда Алины, не указывается.
