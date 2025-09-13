Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Україна

Львів'янин поскаржився поліції на дівчину, яка його проігнорила та не прийшла на побачення

Львів'янин поскаржився поліції на дівчину, яка його проігнорила та не прийшла на побачення
Хлопець у відділку поліції (ілюстративне фото) | Фото: Національна поліція

Хлопець зі Львова заявив в поліцію про зникнення дівчини, яка пообіцяла приїхати до нього в гості, але не зробила цього.

Related video

Натомість дівчина лишилась у себе в Житомирі і не брала слухавку, пише Lviv.Media з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що 9 вересня 16-річна Аліна Палько, яка домовилась приїхати в гості до хлопця до Львова, востаннє з'являлась у мережі.

Підлітки познайомилися у соцмережах, а коли дівчина не з’явилася у домовлений час у Львові, то хлопець вирішив сповістити про це правоохоронців.

11 вересня поліція знайшла дівчину, яка сама вийшла на зв’язок та розповіла, що весь цей час перебувала вдома у Житомирі й з нею все гаразд.

Якою була реакція хлопця зі Львова, який чекав на приїзд Аліни, не вказується.

Нагадаємо, в офісі автосервісу на Львівщині сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє працівників.

Фокус також писав про те, що поліція затримала водія напідпитку за кермом іграшкового джипа.