Львів'янин поскаржився поліції на дівчину, яка його проігнорила та не прийшла на побачення

Хлопець зі Львова заявив в поліцію про зникнення дівчини, яка пообіцяла приїхати до нього в гості, але не зробила цього.

Натомість дівчина лишилась у себе в Житомирі і не брала слухавку, пише Lviv.Media з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що 9 вересня 16-річна Аліна Палько, яка домовилась приїхати в гості до хлопця до Львова, востаннє з'являлась у мережі.

Підлітки познайомилися у соцмережах, а коли дівчина не з’явилася у домовлений час у Львові, то хлопець вирішив сповістити про це правоохоронців.

11 вересня поліція знайшла дівчину, яка сама вийшла на зв’язок та розповіла, що весь цей час перебувала вдома у Житомирі й з нею все гаразд.

Якою була реакція хлопця зі Львова, який чекав на приїзд Аліни, не вказується.

