Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина

Возможны задержки до 2-3 часов: "Укрзализныця" изменила график пассажирских поездов (новые маршруты)

Пассажиры у поезда
Пассажиры ждут посадки на поезд (иллюстративное фото) | Фото: Укрзализныця

Из-за чрезвычайной ситуации, которая произошла на железной дороге в Киевской области, компания-перевозчик была вынуждена изменить маршруты некоторых поездов, из-за чего возникли задержки.

Related video

В течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами, сообщили в "Укрзализныце".

Измененные маршруты:

Через Коростень курсируют поезда:

  • №1/123 Харьков — Ворохта, Ивано-Франковск
  • №73 Харьков — Перемышль
  • №79 Днепр — Львов
  • №119 Днепр — Холм
  • №243/63/111 Киев, Харьков, Изюм — Львов
  • №24 Холм — Киев
  • №92 Львов — Киев
  • №52 Перемышль — Киев
  • №9/159 Киев — Будапешт, Трускавец
  • №750 Ужгород — Киев

Через Триполье-Днестровское — Мироновку:

  • №22/104 Львов — Харьков, Краматорск
  • №130/126/90 Мукачево, Перемышль — Полтава, Кременчуг, Киев
  • №106 Одесса — Киев
  • №260/258 Чоп, Ясиня — Кременчуг, Кропивницкий
  • №82/81 Ужгород — Киев
  • №14 Солотвино — Киев
  • №716 Перемышль — Киев №716 Перемышль — Киев
  • №76 Кривой Рог — Киев
  • №140 Каменец-Подольский — Киев
  • №139 Киев — Каменец-Подольский
  • №143/141 Сумы, Чернигов — Рахов
  • №21/103 Харьков, Краматорск — Львов
  • №113 Харьков — Львов
  • №755 Киев — Луцк
  • №753 Кривой Рог — Киев
  • №265 Киев — Одесса
  • №117 Киев — Жмеринка
  • №715 Киев — Перемышль

В то же время, как видно из актуальной информации задержки поездов, поезд №139/140 Киев-Пас.-Каменец-Подольский уже задерживается более чем на 5 часов.

Кроме того, в течение всего воскресенья между Киевом и Бояркой с остановками Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Вишневое, Тарасовка и Боярка "УЗ" организовано тактовое движение пригородных поездов.

В "Укрзализныце" отмечают, что ГСЧС, железнодорожники и другие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия на Киевщине и вернуть штатные маршруты всем поездам.

Напомним, в ночь на 14 сентября в Киевской области прогремели десятки мощных взрывов без объявления воздушной тревоги.

Как стало известно, взрыв произошел при перевозке боеприпасов в районе села Калиновка, когда рядом двигался пассажирский поезд №730 сообщением "Харьков — Перемышль". По предварительной информации, погибших нет, но из-за повреждения инфраструктуры ряд поездов, следующих через станцию Боярка, пустили измененными маршрутами.