Возможны задержки до 2-3 часов: "Укрзализныця" изменила график пассажирских поездов (новые маршруты)
Из-за чрезвычайной ситуации, которая произошла на железной дороге в Киевской области, компания-перевозчик была вынуждена изменить маршруты некоторых поездов, из-за чего возникли задержки.
В течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами, сообщили в "Укрзализныце".
Измененные маршруты:
Через Коростень курсируют поезда:
- №1/123 Харьков — Ворохта, Ивано-Франковск
- №73 Харьков — Перемышль
- №79 Днепр — Львов
- №119 Днепр — Холм
- №243/63/111 Киев, Харьков, Изюм — Львов
- №24 Холм — Киев
- №92 Львов — Киев
- №52 Перемышль — Киев
- №9/159 Киев — Будапешт, Трускавец
- №750 Ужгород — Киев
Через Триполье-Днестровское — Мироновку:
- №22/104 Львов — Харьков, Краматорск
- №130/126/90 Мукачево, Перемышль — Полтава, Кременчуг, Киев
- №106 Одесса — Киев
- №260/258 Чоп, Ясиня — Кременчуг, Кропивницкий
- №82/81 Ужгород — Киев
- №14 Солотвино — Киев
- №716 Перемышль — Киев
- №76 Кривой Рог — Киев
- №140 Каменец-Подольский — Киев
- №139 Киев — Каменец-Подольский
- №143/141 Сумы, Чернигов — Рахов
- №21/103 Харьков, Краматорск — Львов
- №113 Харьков — Львов
- №755 Киев — Луцк
- №753 Кривой Рог — Киев
- №265 Киев — Одесса
- №117 Киев — Жмеринка
- №715 Киев — Перемышль
В то же время, как видно из актуальной информации задержки поездов, поезд №139/140 Киев-Пас.-Каменец-Подольский уже задерживается более чем на 5 часов.
Кроме того, в течение всего воскресенья между Киевом и Бояркой с остановками Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Вишневое, Тарасовка и Боярка "УЗ" организовано тактовое движение пригородных поездов.
В "Укрзализныце" отмечают, что ГСЧС, железнодорожники и другие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия на Киевщине и вернуть штатные маршруты всем поездам.
Напомним, в ночь на 14 сентября в Киевской области прогремели десятки мощных взрывов без объявления воздушной тревоги.
Как стало известно, взрыв произошел при перевозке боеприпасов в районе села Калиновка, когда рядом двигался пассажирский поезд №730 сообщением "Харьков — Перемышль". По предварительной информации, погибших нет, но из-за повреждения инфраструктуры ряд поездов, следующих через станцию Боярка, пустили измененными маршрутами.