Возможны задержки до 2-3 часов: "Укрзализныця" изменила график пассажирских поездов (новые маршруты)

Из-за чрезвычайной ситуации, которая произошла на железной дороге в Киевской области, компания-перевозчик была вынуждена изменить маршруты некоторых поездов, из-за чего возникли задержки.

Related video

В течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами, сообщили в "Укрзализныце".

Измененные маршруты:

Через Коростень курсируют поезда:

№1/123 Харьков — Ворохта, Ивано-Франковск

№73 Харьков — Перемышль

№79 Днепр — Львов

№119 Днепр — Холм

№243/63/111 Киев, Харьков, Изюм — Львов

№24 Холм — Киев

№92 Львов — Киев

№52 Перемышль — Киев

№9/159 Киев — Будапешт, Трускавец

№750 Ужгород — Киев

Через Триполье-Днестровское — Мироновку:

№22/104 Львов — Харьков, Краматорск

№130/126/90 Мукачево, Перемышль — Полтава, Кременчуг, Киев

№106 Одесса — Киев

№260/258 Чоп, Ясиня — Кременчуг, Кропивницкий

№82/81 Ужгород — Киев

№14 Солотвино — Киев

№716 Перемышль — Киев №716 Перемышль — Киев

№76 Кривой Рог — Киев

№140 Каменец-Подольский — Киев

№139 Киев — Каменец-Подольский

№143/141 Сумы, Чернигов — Рахов

№21/103 Харьков, Краматорск — Львов

№113 Харьков — Львов

№755 Киев — Луцк

№753 Кривой Рог — Киев

№265 Киев — Одесса

№117 Киев — Жмеринка

№715 Киев — Перемышль

В то же время, как видно из актуальной информации задержки поездов, поезд №139/140 Киев-Пас.-Каменец-Подольский уже задерживается более чем на 5 часов.

Кроме того, в течение всего воскресенья между Киевом и Бояркой с остановками Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Вишневое, Тарасовка и Боярка "УЗ" организовано тактовое движение пригородных поездов.

В "Укрзализныце" отмечают, что ГСЧС, железнодорожники и другие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия на Киевщине и вернуть штатные маршруты всем поездам.

Напомним, в ночь на 14 сентября в Киевской области прогремели десятки мощных взрывов без объявления воздушной тревоги.

Как стало известно, взрыв произошел при перевозке боеприпасов в районе села Калиновка, когда рядом двигался пассажирский поезд №730 сообщением "Харьков — Перемышль". По предварительной информации, погибших нет, но из-за повреждения инфраструктуры ряд поездов, следующих через станцию Боярка, пустили измененными маршрутами.