Можливі затримки до 2-3 годин: "Укрзалізниця" змінила графік пасажирських поїздів (нові маршрути)

Через надзвичайну ситуацію, яка сталася на залізниці у Київській області, компанія-перевізник була вимушена змінити маршрути деяких поїздів, через що виникли затримки.

Протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами, повідомили в "Укрзалізниці".

Змінені маршрути:

Через Коростень курсують поїзди:

№1/123 Харків — Ворохта, Івано-Франківськ

№73 Харків — Перемишль

№79 Дніпро — Львів

№119 Дніпро — Холм

№243/63/111 Київ, Харків, Ізюм — Львів

№24 Холм — Київ

№92 Львів — Київ

№52 Перемишль — Київ

№9/159 Київ — Будапешт, Трускавець

№750 Ужгород — Київ

Через Трипілля-Дністровське — Миронівку:

№22/104 Львів — Харків, Краматорськ

№130/126/90 Мукачево, Перемишль — Полтава, Кременчук, Київ

№106 Одеса — Київ

№260/258 Чоп, Ясіня — Кременчук, Кропивницький

№82/81 Ужгород — Київ

№14 Солотвино — Київ

№716 Перемишль — Київ

№76 Кривий Ріг — Київ

№140 Кам’янець-Подільський — Київ

№139 Київ — Кам’янець-Подільський

№143/141 Суми, Чернігів — Рахів

№21/103 Харків, Краматорськ — Львів

№113 Харків — Львів

№755 Київ — Луцьк

№753 Кривий Ріг — Київ

№265 Київ — Одеса

№117 Київ — Жмеринка

№715 Київ — Перемишль

Водночас, як видно з актуальної інформації затримки поїздів, потяг №139/140 Київ-Пас.-Кам'янець-Подільський вже затримується на понад 5 годин.

Окрім того, протягом усієї неділі між Києвом та Бояркою з зупинками Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе, Тарасівка та Боярка "УЗ" організовано тактовий рух приміських поїздів.

В "Укрзалізниці" наголошують, що ДСНС, залізничники та інші служби роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки надзвичайної події на Київщині та повернути штатні маршрути усім поїздам.

Нагадаємо, у ніч на 14 вересня у Київській області пролунали десятки потужних вибухів без оголошення повітряної тривоги.

Як стало відомо, вибух стався під час перевезення боєприпасів в районі села Калинівка, коли поруч рухався пасажирський потяг №730 зі сполученням "Харків — Перемишль". За попередньою інформацією, загиблих немає, але через пошкодження інфраструктури низку поїздів, які слідують через станцію Боярка, пустили зміненими маршрутами.