Можливі затримки до 2-3 годин: "Укрзалізниця" змінила графік пасажирських поїздів (нові маршрути)
Через надзвичайну ситуацію, яка сталася на залізниці у Київській області, компанія-перевізник була вимушена змінити маршрути деяких поїздів, через що виникли затримки.
Протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами, повідомили в "Укрзалізниці".
Змінені маршрути:
Через Коростень курсують поїзди:
- №1/123 Харків — Ворохта, Івано-Франківськ
- №73 Харків — Перемишль
- №79 Дніпро — Львів
- №119 Дніпро — Холм
- №243/63/111 Київ, Харків, Ізюм — Львів
- №24 Холм — Київ
- №92 Львів — Київ
- №52 Перемишль — Київ
- №9/159 Київ — Будапешт, Трускавець
- №750 Ужгород — Київ
Через Трипілля-Дністровське — Миронівку:
- №22/104 Львів — Харків, Краматорськ
- №130/126/90 Мукачево, Перемишль — Полтава, Кременчук, Київ
- №106 Одеса — Київ
- №260/258 Чоп, Ясіня — Кременчук, Кропивницький
- №82/81 Ужгород — Київ
- №14 Солотвино — Київ
- №716 Перемишль — Київ
- №76 Кривий Ріг — Київ
- №140 Кам’янець-Подільський — Київ
- №139 Київ — Кам’янець-Подільський
- №143/141 Суми, Чернігів — Рахів
- №21/103 Харків, Краматорськ — Львів
- №113 Харків — Львів
- №755 Київ — Луцьк
- №753 Кривий Ріг — Київ
- №265 Київ — Одеса
- №117 Київ — Жмеринка
- №715 Київ — Перемишль
Водночас, як видно з актуальної інформації затримки поїздів, потяг №139/140 Київ-Пас.-Кам'янець-Подільський вже затримується на понад 5 годин.
Окрім того, протягом усієї неділі між Києвом та Бояркою з зупинками Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе, Тарасівка та Боярка "УЗ" організовано тактовий рух приміських поїздів.
В "Укрзалізниці" наголошують, що ДСНС, залізничники та інші служби роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки надзвичайної події на Київщині та повернути штатні маршрути усім поїздам.
Нагадаємо, у ніч на 14 вересня у Київській області пролунали десятки потужних вибухів без оголошення повітряної тривоги.
Як стало відомо, вибух стався під час перевезення боєприпасів в районі села Калинівка, коли поруч рухався пасажирський потяг №730 зі сполученням "Харків — Перемишль". За попередньою інформацією, загиблих немає, але через пошкодження інфраструктури низку поїздів, які слідують через станцію Боярка, пустили зміненими маршрутами.