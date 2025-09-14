Підтримайте нас RU
Україна

Можливі затримки до 2-3 годин: "Укрзалізниця" змінила графік пасажирських поїздів (нові маршрути)

Пасажири біля потягу
Пасажири чекають посадки на поїзд (ілюстративне фото) | Фото: Укрзалізниця

Через надзвичайну ситуацію, яка сталася на залізниці у Київській області, компанія-перевізник була вимушена змінити маршрути деяких поїздів, через що виникли затримки.

Протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами, повідомили в "Укрзалізниці".

Змінені маршрути:

Через Коростень курсують поїзди:

  • №1/123 Харків — Ворохта, Івано-Франківськ
  • №73 Харків — Перемишль
  • №79 Дніпро — Львів
  • №119 Дніпро — Холм
  • №243/63/111 Київ, Харків, Ізюм — Львів
  • №24 Холм — Київ
  • №92 Львів — Київ
  • №52 Перемишль — Київ
  • №9/159 Київ — Будапешт, Трускавець
  • №750 Ужгород — Київ

Через Трипілля-Дністровське — Миронівку:

  • №22/104 Львів — Харків, Краматорськ
  • №130/126/90 Мукачево, Перемишль — Полтава, Кременчук, Київ
  • №106 Одеса — Київ
  • №260/258 Чоп, Ясіня — Кременчук, Кропивницький
  • №82/81 Ужгород — Київ
  • №14 Солотвино — Київ
  • №716 Перемишль — Київ
  • №76 Кривий Ріг — Київ
  • №140 Кам’янець-Подільський — Київ
  • №139 Київ — Кам’янець-Подільський
  • №143/141 Суми, Чернігів — Рахів
  • №21/103 Харків, Краматорськ — Львів
  • №113 Харків — Львів
  • №755 Київ — Луцьк
  • №753 Кривий Ріг — Київ
  • №265 Київ — Одеса
  • №117 Київ — Жмеринка
  • №715 Київ — Перемишль

Водночас, як видно з актуальної інформації затримки поїздів, потяг №139/140 Київ-Пас.-Кам'янець-Подільський вже затримується на понад 5 годин.

Окрім того, протягом усієї неділі між Києвом та Бояркою з зупинками Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе, Тарасівка та Боярка "УЗ" організовано тактовий рух приміських поїздів.

В "Укрзалізниці" наголошують, що ДСНС, залізничники та інші служби роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки надзвичайної події на Київщині та повернути штатні маршрути усім поїздам.

Нагадаємо, у ніч на 14 вересня у Київській області пролунали десятки потужних вибухів без оголошення повітряної тривоги.

Як стало відомо, вибух стався під час перевезення боєприпасів в районі села Калинівка, коли поруч рухався пасажирський потяг №730 зі сполученням "Харків — Перемишль". За попередньою інформацією, загиблих немає, але через пошкодження інфраструктури низку поїздів, які слідують через станцію Боярка, пустили зміненими маршрутами.