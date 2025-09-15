"Захочу — куплю себе Maybach": Михайлова ответила на хейт за дорогую машину (видео)

Руководитель медицинской службы "УЛЬФ" 108-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" в составе 59-й ОШБр Алина Михайлова заявила, что не будет спрашивать разрешения на личные расходы. Она заверила, что сама донатит на сборы, а критику в свою сторону воспринимает как кампанию против украинских военных.

Михайлова рассказала, что ее постоянно критикуют с 2016 года. Об этом известно из ее интервью "Украинской правде", опубликованного 15 сентября.

"Сегодня это критика того, что я купила машину в кредит на три года за свою официальную зарплату. Раньше меня критиковали за аварию в конце 2022-го года — писали, что мы с Да Винчи в состоянии наркотического опьянения снесли забор на военной машине в центре Киева. Хотя тогда мы находились на фронте, кажется, в Бахмуте", — отметила она.

Офицер ВСУ ответила на обвинения в покупке машины "за донаты". Она подчеркнула, что на момент приобретения даже не имела активного сбора средств. Ранее Михайлова собирала деньги на годовые нужды службы "УЛЬФ". По ее словам, 500 тысяч гривен были потрачены на медицинские разведчики, еще 2,5 миллиона — до сих пор на счету.

"Что касается машины, я не собираюсь ни у кого спрашивать разрешения, как тратить свою заработную плату, куда тратить вознаграждение и премию", — заверила военная.

Она подчеркнула, что сама стабильно донатит на сборы бывшего телеведущего Сергея Притулы, блогера Сергея Стерненко и волонтера Тараса Чмута.

"Мы стабильно заправляем соляркой наши машины, скидываемся на оплату коммуналки в домах, которые мы снимаем в Донецкой области. Могла ли я купить машину подешевле? Да могла. Но это не должно волновать (Мирослава — ред.) Олешко или еще кого-то. Захочу — куплю себе "Майбах" или "Роллс Ройс", если буду иметь такую возможность", — заявила Михайлова.

Она объяснила, что второй год непрерывно выполняет боевое распоряжение. Ее подразделение не выходит на восстановление и не бывает на полигонах. За это время офицер имела возможность накопить деньги.

"Критику воспринимаю как кампанию не против себя лично, а против военных в целом. Потому что когда мы умираем в посадках, живем в грязи, всех все устраивает. А когда мы оказываемся такими же людьми, как другие — с желаниями отдохнуть, иметь хорошее авто, жилье, мы уже не такие", — добавила она.

Напомним, 17 августа Фокус сообщал о скандале, который разгорелся в соцсетях. Блогер Мирослав Олешко заявил, что украинская военная Алина Михайлова приобрела новый Mercedes GLA 200 за 61000 долларов во время сбора донатов. Она назвала слив данных незаконным и заявила, что подает иск в суд.

15 сентября руководитель медицинской службы "УЛЬФ" предупредила об угрозе для двух городов в Днепропетровской области. По ее словам, ситуация на Покровском направлении "стабильно критическая", и в целом все "рушится как домино".