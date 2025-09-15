"Захочу – куплю собі Maybach": Михайлова відповіла на хейт за дорогу автівку (відео)

Керівниця медичної служби "УЛЬФ" 108-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" у складі 59-ї ОШБр Аліна Михайлова заявила, що не питатиме дозволу на особисті витрати. Вона запевнила, що сама донатить на збори, а критику в свій бік сприймає як кампанію проти українських військових.

Михайлова розповіла, що її постійно критикують з 2016 року. Про це відомо з її інтерв’ю "Українській правді", опублікованого 15 вересня.

"Сьогодні це критика того, що я купила машину в кредит на три роки за свою офіційну зарплату. Раніше мене критикували за аварію в кінці 2022-го року – писали, що ми з Да Вінчі у стані наркотичного сп'яніння знесли паркан на військовій машині в центрі Києва. Хоча тоді ми перебували на фронті, здається, в Бахмуті", — зазначила вона.

Офіцерка ЗСУ відповіла на звинувачення у купівлі машини "за донати". Вона наголосила, що на момент придбання навіть не мала активного збору коштів. Раніше Михайлова збирала гроші на річні потреби служби "УЛЬФ". З її слів, 500 тисяч гривень були витрачені на медичні розвідники, ще 2,5 мільйона — досі на рахунку.

"Стосовно ж машини, я не збираюся ні в кого питати дозволу, як витрачати свою заробітну плату, куди витрачати винагороду і премію", — запевнила військова.

Вона підкреслила, що сама стабільно донатить на збори колишнього телеведучого Сергія Притули, блогера Сергія Стерненка та волонтера Тараса Чмута.

"Ми стабільно заправляємо соляркою наші машини, скидаємося на оплату комуналки в хатах, які ми знімаємо на Донеччині. Чи могла я купити дешевшу машину? Та могла. Але це не має хвилювати (Мирослава — ред.) Олешка чи ще когось. Захочу – куплю собі "Майбах" чи "Роллс Ройс", якщо матиму таку можливість", — заявила Михайлова.

Вона пояснила, що другий рік безперервно виконує бойове розпорядження. Її підрозділ не виходить на відновлення й не буває на полігонах. За цей час офіцерка мала можливість накопичити гроші.

"Критику сприймаю як кампанію не проти себе особисто, а проти військових загалом. Бо коли ми вмираємо в посадках, живемо в багнюці, всіх все влаштовує. А коли ми виявляємося такими самими людьми, як інші — з бажаннями відпочити, мати хороше авто, житло, ми уже є не такими", — додала вона.

Нагадаємо, 17 серпня Фокус повідомляв про скандал, який розгорівся у соцмережах. Блогер Мирослав Олешко заявив, що українська військова Аліна Михайлова придбала новий Mercedes GLA 200 за 61000 доларів під час збору донатів. Вона назвала злив даних незаконним та заявила, що подає позов до суду.

15 вересня керівниця медичної служби "УЛЬФ" попередила про загрозу для двох міст у Дніпропетровській області. З її слів, ситуація на Покровському напрямку "стабільно критична", і загалом усе "валиться як доміно".