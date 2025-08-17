Військову Аліну Михайлову звинуватили у купівлі авто під час збору донатів: вона відреагувала

Депутатка та військова медикиня Аліна Михайлова опинилася у центрі скандалу після заяв блогера Мирослава Олешка. Він стверджує, що під час збору донатів на свій підрозділ "Вовки Да Вінчі" вона придбала новий Mercedes. Михайлова назвала це "наклепом і частиною інформаційної війни" та пообіцяла відстоювати свою позицію в суді.

Мирослав Олешко, який перебуває під санкціями РНБО та фігурує в кримінальних провадженнях СБУ, повідомив, що навесні 2025 року Михайлова придбала автомобіль вартістю близько 61 тисячі доларів. За його словами, це відбулося у той час, коли вона збирала пожертви для свого підрозділу.

"В березні цього року під час збору донатів (закликала на своїй сторінці) на свій батальйон Вовки Да Вінчі, депутатка Аліна Михайлова придбала новий Mercedes GLA 200 за 61000 доларів", — йдеться у повідомленні блогера.

Блогер Олешко звинуватив Михайлову у купівлі авто під час збору коштів Фото: скриншот

Відповідь Михайлової

Депутатка категорично відкинула звинувачення. Вона заявила, що автомобіль купила у кредит за власні легальні доходи та пройшла всі банківські перевірки.

"Будь-які закиди про використання донатів — відверта брехня й наклеп. Жодних зборів на авто не було. Усі мої доходи прозорі, легальні та підтверджені", — наголосила Михайлова.

Вона також додала, що злив персональних даних із реєстрів МВС є незаконним і становить небезпечний прецедент. Зокрема, на її думку, атаки на військових у публічному просторі спрямовані на підрив довіри до армії.

Депутатка повідомила, що подає позов до суду.

Аліна Михайлова не погоджується зі звинуваченням Фото: скриншот

Реакція блогера

Олешко, у свою чергу, заявив, що вважає дії депутатки нелогічними.

"Вона купила Mercedes і тепер буде обурюватись у суді, що я написав про купівлю Mercedes. Логіка відсутня", — зазначив він.

Блогер також підкреслив, що подібні випадки лише поглиблюють недовіру громадян до політиків, які поєднують депутатську діяльність і військову службу.

"Головне, щоб ти з награбованим з країни не втекла, коли суд підійде до завершення та перестане бути підконтрольним режиму", — написав Олешко.

Мирослав Олешко вважає дії Аліни Михайлової "нелогічними" Фото: скриншот

Хто такий Мирослав Олешко

Мирослав Олешко розпочав кар'єру блогера у 2013 році, коментуючи події Євромайдану. У 2014-2019 роках його часто асоціювали з пулом блогерів, що підтримуються політичною силою п'ятого президента України Петра Порошенка.

Після початку повномасштабного вторгнення він часто критикував діяльність української влади. У 2023-му СБУ оголосила Олешку підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ) та ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа).

Блогер незаконно покинув територію України на підставі підробленої довідки ВЛК після того, як було підтверджено його придатність до військової служби та викликано в ТЦК. Він систематично публікує дописи, де закликає ухилятися від мобілізації. У 2024-му році Зеленський ввів у дію нові санкції Ради національної безпеки та оборони України, а в "чорному списку" опинився і Мирослав Олешко.

