Военную Алину Михайлову обвинили в покупке авто во время сбора донатов: она отреагировала

Депутат и военный медик Алина Михайлова оказалась в центре скандала после заявлений блогера Мирослава Олешко. Он утверждает, что во время сбора донатов на свое подразделение "Волки Да Винчи" она приобрела новый Mercedes. Михайлова назвала это "клеветой и частью информационной войны" и пообещала отстаивать свою позицию в суде.

Мирослав Олешко, который находится под санкциями СНБО и фигурирует в уголовных производствах СБУ, сообщил, что весной 2025 года Михайлова приобрела автомобиль стоимостью около 61 тысячи долларов. По его словам, это произошло в то время, когда она собирала пожертвования для своего подразделения.

"В марте этого года во время сбора донатов (призвала на своей странице) на свой батальон Волки Да Винчи, депутат Алина Михайлова приобрела новый Mercedes GLA 200 за 61000 долларов", — говорится в сообщении блогера.

Фото: скриншот

Ответ Михайловой

Депутат категорически отвергла обвинения. Она заявила, что автомобиль купила в кредит за собственные легальные доходы и прошла все банковские проверки.

"Любые упреки об использовании донатов — откровенная ложь и клевета. Никаких сборов на авто не было. Все мои доходы прозрачны, легальны и подтверждены", — подчеркнула Михайлова.

Она также добавила, что слив персональных данных из реестров МВД является незаконным и представляет опасный прецедент. В частности, по ее мнению, атаки на военных в публичном пространстве направлены на подрыв доверия к армии.

Депутат сообщила, что подает иск в суд.

Фото: скриншот

Реакция блогера

Олешко, в свою очередь, заявил, что считает действия депутата нелогичными.

"Она купила Mercedes и теперь будет возмущаться в суде, что я написал о покупке Mercedes. Логика отсутствует", — отметил он.

Блогер также подчеркнул, что подобные случаи лишь углубляют недоверие граждан к политикам, которые совмещают депутатскую деятельность и военную службу.

"Главное, чтобы ты с награбленным из страны не сбежала, когда суд подойдет к завершению и перестанет быть подконтрольным режиму", — написал Олешко.

Фото: скриншот

Кто такой Мирослав Олешко

Мирослав Олешко начал карьеру блогера в 2013 году, комментируя события Евромайдана. В 2014-2019 годах его часто ассоциировали с пулом блогеров, поддерживаемых политической силой пятого президента Украины Петра Порошенко.

После начала полномасштабного вторжения он часто критиковал деятельность украинской власти. В 2023-м СБУ объявила Олешко подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа).

Блогер незаконно покинул территорию Украины на основании поддельной справки ВВК после того, как была подтверждена его пригодность к военной службе и вызван в ТЦК. Он систематически публикует посты, где призывает уклоняться от мобилизации. В 2024-м году Зеленский ввел в действие новые санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, а среди "черного списка" оказался и Мирослав Олешко.

