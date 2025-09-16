Маскарад для гражданских и 30 тонн "излишков": военные придумали схему на 15 лет тюрьмы

В Киевской области задержали группу военнослужащих, которые зарабатывали на хищении армейского имущества и для этого запускали на территорию части переодетых гражданских. Схему придумал начальник службы горюче-смазочных материалов, который приобщил еще двух коллег.

Военный начальник не только завышал нормы расходов, но и фиктивно списывал топливо на транспортные расходы и генераторы. Благодаря этому образовывались значительные "излишки" дизеля, которые другие военнослужащие сбывали "налево". Деталями 16 сентября поделились в Государственном бюро расследований.

"Для конспирации они меняли номерные знаки на гражданских грузовиках, переодевали гражданских водителей в военную форму и предоставляли на КПП поддельные документы и таким образом вывозили топливо из части", — пояснили в ведомстве.

Правоохранители нашли подтверждение сбыта более 27 тысяч литров дизельного топлива, общий вес которого достигал 22,9 тонны. Военным чиновникам объявили подозрение в присвоении армейского имущества по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. За это им грозит до 15 лет заключения.

Фигурант дела, которое расследует ГБР Фото: ГБР Деньги, заработанные на хищении военного имущества Фото: ГБР

Кроме того, ГБР закончило расследование по похожему делу против двух офицеров другой части в Киевской области. Военные ежемесячно разворовывали примерно 15 тонн топлива, которое хранилось в специальном гараже вблизи части. Его продавали гражданским.

Во время обысков правоохранители изъяли более 5 тонн дизеля, бензина А-95 и А-92. Топливо уже передали на нужды Сил обороны.

