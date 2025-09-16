Маскарад для цивільних і 30 тонн "надлишків": військові вигадали схему на 15 років в'язниці

На Київщині затримали групу військовослужбовців, які заробляли на розкраданні армійського майна і для цього запускали на територію частини перевдягнених цивільних. Схему вигадав начальник служби пально-мастильних матеріалів, який долучив ще двох колег.

Військовий начальник не лише завищував норми витрат, але але й фіктивно списував пальне на транспортні витрати та генератори. Завдяки цьому утворювались значні "надлишки" дизелю, які інші військовослужбовці збували "на ліво". Деталями 16 вересня поділились у Державному бюро розслідувань.

"Для конспірації вони змінювали номерні знаки на цивільних вантажівках, перевдягали цивільних водіїв у військову форму та надавали на КПП підроблені документи і таким чином вивозили пальне з частини", — пояснили у відомстві.

Правоохоронці знайшли підтвердження збуту понад 27 тисяч літрів дизельного пального, загальна вага якого сягала 22,9 тонни. Військовим посадовцям оголосили підозру у привласненні армійського майна за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. За це їм загрожує до 15 років ув'язнення.

Фігурант справи, яку розслідує ДБР Фото: ДБР Гроші, зароблені на розкраданні військового майна Фото: ДБР

Окрім того, ДБР закінчило розслідування у схожій справі проти двох офіцерів іншої частини на Київщині. Військові щомісяця розкрадали приблизно 15 тонн пального, яке зберігалося у спеціальному гаражі поблизу частини. Його продавали цивільним.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 5 тонн дизелю, бензину А-95 та А-92. Пальне вже передали на потреби Сил оборони.

