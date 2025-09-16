Намагаються локалізувати вогонь: з'явилися нові кадри наслідків удару по "Епіцентру" (відео)

Під час атаки російських БПЛА 16 вересня у Київській області постраждав логістичний центр "Епіцентру". Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа, жителів району закликають не відчиняти вікна.

Рятувальники наразі намагаються локалізувати пожежу на об'єкті. В дописі на сторінці компанії у Facebook повідомляється, що загиблих чи постраждалих внаслідок ворожого удару немає.

Через пожежу на логістичному центрі "Епіцентр" зазнав значних втрат, і в компанії зазначили, що це була не перша атака на їхню інфраструктуру.

"За час повномасштабної війни було знищено десятки об’єктів мережі у різних регіонах України. Згідно з оцінками незалежних експертів, загальна сума збитків групи компаній "Епіцентр", спричинених військовою агресією, вже перевищила $1 млрд", — розповіли в пресцентрі.

В компанії додали, що росіяни свідомо завдають жорстоких ударів по цивільній інфраструктурі та по бізнесу, який забезпечує українців товарами першої потреби.

В "Епіцентрі" розповіли про наслідки атаки на логістичний центр Фото: скриншот

В Державній службі України з надзвичайних ситуацій станом на 12:00 повідомляли, що ліквідація пожежі триває. До гасіння вогню залучили авіацію.

"Гасіння пожежі ускладнюється щільним завантаженням складів, тому додатково допомагають добровольчі пожежні формування, представники Українського Червоного Хреста та допоміжна техніка", — розповіли рятувальники.

Рятувальники гасять пожежу в логістичному центрі "Епіцентру" ДСНС ліквідовують наслідки удару росіян 16 вересня Фото: ДСНС

Наслідки атаки на "Епіцентр": в районі забруднено повітря

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник станом на 11:00 повідомляв про погіршення стану повітря у Фастівському районі через пожежі після атаки ворожих безпілотників. Він рекомендував місцевим жителям обмежити перебування на вулиці, не провітрювати домівки та пити більше води. Особливо обережними варто бути людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем.

Атака на логістичний центр "Епіцентру": що відомо

Київська обласна військова адміністрація повідомляла, що 16 вересня під час атаки російських дронів сталася пожежа на великому складі в Київській області у Фастівському районі. В соцмережах повідомляли, що постраждав логістичний центр "Епіцентру", а для гасіння вогню залучають гелікоптери. В районі було пошкоджено також чотири приватні будинки та понад 20 автомобілів.

Пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомляв, що росіяни повторно вдарили по рятувальниках у Київській області, коли ті гасили пожежу після атаки на території автомобільної стоянки торгового центру.