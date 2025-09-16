Пытаются локализовать огонь: появились новые кадры последствий удара по "Эпицентру" (видео)

Во время атаки российских БПЛА 16 сентября в Киевской области пострадал логистический центр "Эпицентра". В результате удара вспыхнул масштабный пожар, жителей района призывают не открывать окна.

Спасатели сейчас пытаются локализовать пожар на объекте. В заметке на странице компании в Facebook сообщается, что погибших или пострадавших в результате вражеского удара нет.

Из-за пожара на логистическом центре "Эпицентр" понес значительные потери, и в компании отметили, что это была не первая атака на их инфраструктуру.

"За время полномасштабной войны были уничтожены десятки объектов сети в разных регионах Украины. Согласно оценкам независимых экспертов, общая сумма убытков группы компаний "Эпицентр", вызванных военной агрессией, уже превысила $1 млрд", — рассказали в пресс-центре.

В компании добавили, что россияне сознательно наносят жестокие удары по гражданской инфраструктуре и по бизнесу, который обеспечивает украинцев товарами первой необходимости.

В "Эпицентре" рассказали о последствиях атаки на логистический центр Фото: скриншот

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 12:00 сообщали, что ликвидация пожара продолжается. К тушению огня привлекли авиацию.

"Тушение пожара осложняется плотной загрузкой складов, поэтому дополнительно помогают добровольческие пожарные формирования, представители Украинского Красного Креста и вспомогательная техника", — рассказали спасатели.

Спасатели тушат пожар в логистическом центре "Эпицентра" ГСЧС ликвидируют последствия удара россиян 16 сентября Фото: ГСЧС

Последствия атаки на "Эпицентр": в районе загрязнен воздух

Председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник по состоянию на 11:00 сообщал об ухудшении состояния воздуха в Фастовском районе из-за пожаров после атаки вражеских беспилотников. Он рекомендовал местным жителям ограничить пребывание на улице, не проветривать дома и пить больше воды. Особенно осторожными следует быть людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Атака на логистический центр "Эпицентра": что известно

Киевская областная военная администрация сообщала, что 16 сентября во время атаки российских дронов произошел пожар на большом складе в Киевской области в Фастовском районе. В соцсетях сообщали, что пострадал логистический центр "Эпицентра", а для тушения огня привлекают вертолеты. В районе были повреждены также четыре частных дома и более 20 автомобилей.

Пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщал, что россияне повторно ударили по спасателям в Киевской области, когда те тушили пожар после атаки на территории автомобильной стоянки торгового центра.