В Украину идет серьезное похолодание с дождями: Диденко предупреждает о существенном изменении погоды

Известный синоптик Наталья Диденко рассказала, что изменение погоды принесет метеозависимым людям головную боль и усталость.

Related video

"Серьезное похолодание и дожди завтра, 17-го сентября, ожидаются в Киеве. Атмосферный фронт!" — написала Диденко в своем Telegram-канале, предупредив не только о погодных изменениях, но и о том, как это будет влиять на самочувствие.

Диденко сообщила, что у "метеопатов" возможны мигрени, "кручение-верчение суставов, сосудистые штуки всякие не очень и тому подобное".

А остальным киевлянам напомнила, что не стоит забывать о зонтиках и верхней одежде, ведь температура воздуха в среду в украинской столице едва достигнет +15...+17 градусов и пойдет дождь.

Такая влажная дождливая и холодная погода будет преобладать 17 сентября в западных областях, на севере (кроме Сумщины), в Винницкой области, в Одесской области, в западных районах Черкасской области и Кропивницкого с районами.

В этих регионах температура воздуха составит +15...+19 градусов.

На остальной территории Украины — а это весь восток, южная часть (кроме Одесской области), Полтавщина, Днепропетровщина, Сумщина, восточные районы Черкасской области и Кропивницкого с районами — ожидается сухая солнечная и теплая погода с температурой воздуха +20...+26 градусов.

Такой синоптический комфорт в некоторых регионах Украины обеспечит антициклон Oldenburgia, который, по словам синоптика, "разлегся, как большая ленивая кошка над континентальной Европой".

Уже на следующий день, 18 сентября, атмосферный фронт сдвинется в восточном направлении, соответственно, дожди и более низкая температура воздуха охватят Левобережье Украины.

Однако уже 19-го сентября антициклон Oldenburgia начнет двигаться в нашу сторону, погода выровняется и, по предварительным прогнозам, ближайшие выходные, 20-21 сентября, обещают Украине прекрасную солнечную теплую погоду с температурой воздуха +23...+27 градусов во всех регионах.

Напомним, о коротком похолодании предупреждал и синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит. По его словам, теплые дни еще будут, местами столбики термометров будут фиксировать до 25-27 градусов.

А в конце октября украинцы традиционно перейдут на зимнее время. В прошлом году Верховная Рада приняла закон об отмене этого перехода, но он до сих пор не был подписан президентом.