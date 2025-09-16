В Україну йде серйозне похолодання із дощами: Діденко попереджає про суттєву зміну погоди

Відома синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що зміна погоди принесе метеозалежним людям головний біль та втому.

Related video

"Серйозне похолодання та дощі завтра, 17-го вересня, очікуються у Києві. Атмосферний фронт!" – написала Діденко у своєму Telegram-каналі, попередивши не тільки про погодні зміни, а й про те, як це впливатиме на самопочуття.

Діденко повідомила, що у "метеопатів" можливі мігрені, "крутіння-вертіння суглобів, судинні штуки всілякі не дуже тощо".

А решті киян нагадала, що не варто забувати про парасольки та верхній одяг, адже температура повітря у середу в українській столиці ледь досягне +15…+17 градусів та піде дощ.

Така волога дощова й холодна погода переважатиме 17 вересня у західних областях, на півночі (окрім Сумщини), на Вінниччині, на Одещині, у західних районах Черкащини та Кропивницького з районами.

У цих регіонах температура повітря становитиме +15…+19 градусів.

На решті території України — а це весь схід, південна частина (окрім Одещини), Полтавщина, Дніпропетровщина, Сумщина, східні райони Черкащини та Кропивницького з районами - очікується суха сонячна та тепла погода з температурою повітря +20…+26 градусів.

Такий синоптичний комфорт у деяких регіонах України забезпечить антициклон Oldenburgia, який, за словами синоптикині, "розлігся, як велика ледача кицька над континентальною Європою".

Вже наступного дня, 18 вересня, атмосферний фронт зсунеться у східному напрямку, відповідно, дощі та нижча температура повітря охоплять Лівобережжя України.

Проте вже 19-го вересня антициклон Oldenburgia почне рухатися в наш бік, погода вирівняється і, за попередніми прогнозами, найближчі вихідні, 20-21 вересня, обіцяють Україні чудову сонячну теплу погоду з температурою повітря +23…+27 градусів у всіх регіонах.

Нагадаємо, про коротке похолодання попереджав і синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт. За його словами, теплі дні ще будуть, місцями стовпчики термометрів фіксуватимуть до 25-27 градусів.

А наприкінці жовтня українці традиційно перейдуть на зимовий час. Минулого року Верховна Рада ухвалила закон про скасування цього переходу, але він досі не був підписаний президентом.