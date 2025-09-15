Перехід на зимовий час в Україні у 2025 році: коли відбудеться переведення годинників

Наприкінці жовтня українці традиційно крутять стрілки годинників, переходячи на зимовий час. Минулого року Верховна Рада ухвалила закон про скасування цього переходу, але він досі не був підписаний президентом.

У 2025 році Україна вкотре перейде на зимовий час. В УНІАН пояснили, коли та в який бік крутити стрілки годинників.

Зимовий час в Україні: дата переведення годинників

Традиційно стрілки переводять о 4:00 в останню жовтневу неділю, тобто в ніч з суботу на неділю. Для цього навмисно обрані саме вихідні, щоб люди мали можливість адаптуватись до зміни.

Якщо до того часу не буде підписаний прийнятий Верховною Радою закон, цьогоріч дата переведення годинників випадає на 26 жовтня.

Перехід на зимовий час: куди крутити стрілки

Під час переходу з літнього часу на зимовий стрілки переводять на годину назад. Тобто після 3:59 26 жовтня знову настане 3:00.

Сучасні смартфони й електронна техніка роблять це автоматично, якщо налаштовані на відповідний часовий пояс. Однак прилади, не під'єднані до інтернету, в тому числі механічний годинник, потрібно буде перевести вручну.

Практика переходу на зимовий час зберігається у 70 країнах, включно зі США та країнами ЄС.

Літній і зимовий час в Україні хотіли скасувати

Минулого року за ініціативою голови Верховної Ради Руслана Стефанчука був зареєстрований законопроєкт про скасування традиційного переведення годинників в Україні. 16 липня документ був прийнятий парламентом, а вже 21 липня — відправлений на підпис президенту.

Однак Володимир Зеленський досі не підписав закон, тож зміни не набули чинності. За даними ЗМІ, причиною стали побоювання щодо мільярдних збитків в економіці. Нардеп Олексій Гончаренко наголошував Фокусу, що скасування переведення годинників — це "божевільне" рішення, адже влітку на сході вставатиме сонце о четвертій ранку, а в певні місяці розрив з європейськими сусідами у часі сягатиме приблизно двох годин.

Нагадаємо, перехід на літній час відбувся 30 березня, тоді переведення годинників навпаки "з’їло" одну годину сну у українців.

